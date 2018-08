Næsta sería Miklahvellsins sú síðasta

Sjónvarpsstöðin CBS staðfesti það í dag að næstkomandi sería af grínþáttunum The Big Bang Theory muni vera sú síðasta.



Ellefu seríur hafa verið framleiddar og er fyrsti þáttur þeirra tólftu frumsýndur þann 24. september.



The Big Bang Theory er einn vinsælasti grínþáttur sjónvarpssögunnar og hefur hann notið mikilla vinsælda hér á Íslandi í gegnum árin.



Þættirnir fjalla um hversdags líf tveggja vandræðalegra eðlisfræðinga í sambúð, vini þeirra og nágranna.



Tólf seríur telst vera gríðarlega mikið í sjónvarpsheiminum en vanalega eru 24 tuttugu mínútna þættir í hverri seríu.



24 tuttugu mínútna þættir eru í hverri seríu af The Big Bang Theory.



12 seríur teljast vera gríðarlega mikið í heimi sjónvarps en oftast eru bara framleiddar um 3-5 seríur af grínþáttum.