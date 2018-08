Ariana Grande og James Corden túlkuðu Titanic með söngleik og nútíma popplögum

Ariana Grande og James Corden settu á svið söngleik í þætti þessi síðarnefnda í vikunni og átti að túlka ástarsögu Jack og Rose úr kvikmyndinni frægu Titanic.



Saman fluttu þau brot úr þrettán þekktum popplögum og náði með því að fara í gegnum söguna sem allir sáu í kvikmyndinni sem kom út árið 1997.



Hér að neðan má sjá lista yfir þau lög sem notuð voru og þar fyrir neðan má sjá atriðið sjálft.



1. Come Sail Away - Styx,

2. Rich Girl - Hall & Oates,

3. The Way I Are - Timbaland,

4. Learn To Fly - Foo Fighters,

5. Just Dance - Lady, Gaga,

6. Steal My Girl - One Direction,

7. Shape of You - Ed Sheeran,

8. Ride Wit Me - Nelly,

9. Ice Ice Baby - Vanilla Ice,

10. Timber - Pitbull ft. Ke$ha,

11. Never Gonna Give You Up - Rick Astley,

12. Bye Bye Bye - NSYNC,

13. My Heart Will Go On - Celine Dion