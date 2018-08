Stefnir í fínasta tölvuleikjahaust

Nú þegar sumrinu fer að ljúka er þörf að huga að því hvort ekki sé réttast að eiga nokkra frídaga inni fyrir haustið. Það verður nefnilega nóg um tölvuleiki til að spila á næstu mánuðum.



Hér að neðan verður stiklað á stóru yfir leiki sem koma út í haust og í vetur, fram að áramótum.



Madden 19

Kemur út 10. ágúst - PS4, XB1 og PC



Vinsældir amerísks fótbolta virðast aukast jafnt og þétt hér á landi. Fyrir þá fáu sem vita ekki hvað Madden er, er ef til vill best að lýsa leikjunum sem FIFA amerísks fótbolta. Ef þú veist ekki heldur hvað FIFA er; af hverju í ósköpunum ert þú þá að lesa þetta?



World of Warcraft: Battle for Azeroth

Kemur út 14. ágúst - PC



Sjöundi aukapakkinn fyrir World of Warcraft, fjölspilunarleikinn sívinsæla, kemur út þann þrettánda ágúst næstkomandi. Aukapakkinn nefnist Battle for Azeroth og snýst einmitt um það. Orrustur stórveldanna tveggja í söguheiminum Azeroth, Horde gegn Alliance.



Eftir að hafa snúið bökum saman gegn sameiginlegum óvini sem vildi tortíma Azeroth í síðasta aukapakka, Legion, munu hetjur Horde og Alliance nú mætast á vígvellinum.



NBA Live 19

Kemur út 7. september - PS4 og XB1



NBA Live leikirnir hafa undanfarin ár setið á hakanum fyrir NBA 2K leikjunum. Kannski verður breyting nú á þetta árið.



NBA 2K19

Kemur út 7. september - PS4, XB1, PC og NS



Margir þeirra sem spiluðu NBA 2K18 voru ósáttir við ýmsa hluti í leiknum og þá sérstaklega hvað framleiðendur hans voru sífellt að reyna að selja spilurum hluti í leiknum.



Spider-Man

Kemur út 7. september - PS4



Peter Parker er mættur enn eina ferðina aftur og að þessu sinni með leik í framleiðslu Insomniac. Fyrirtækið segir þetta ekki vera sama Spider-Man og við séum vön og að þessi hafi mikla reynslu, þó hann sé bara 23 ára, af því að berjast gegn glæpum í New York. Hann er þó eitthvað orðinn þreyttur og vill eiga sér líf sem Peter Parker einnig.



Shadow of the Tomb Raider

Kemur út 14. september - PS4, XB1 og PC



Lara Croft er mætt í frumskóginn í enn einni fjársjóðsleitinni. Ef eitthvað er að marka stiklu leiksins, þá er hún brjálæðislega hörð. Jafnvel of hörð. Hún ætti kannski að finna sér einhvern til að tala við.



FIFA 19

Kemur út 28. september - PS4, XB1, PC og NS



Það er kannski best að lýsa FIFA leikjunum sem nokkurs konar Madden hefðbundins fótbolta.



Assassin‘s Creed Odyssey

Kemur út 5. október - PS4, XB1 og PC



Í síðasta Assassin‘s Creed leik myrtu spilarar haug af fólki (og dýrum) í Egyptalandi til forna og nú er röðin komin að Grikklandi. Spartverjar eru í aðalhlutverki og það er eins gott að það verði hægt að sparka Persum ofan í brunna.



Call of Duty: Black Ops 4

Kemur út 12. október - PS4, XB1 og PC



Það verður engin einspilun í næsta Call of Duty leiknum. Activision ákváðu að einblína á fjölspilunina og uppvakninga, þar sem vinir geta leikið sér saman við það skjóta þá niður. Framtíðartækni ræður ríkjum í þessum Call of Duty leik.



Battlefield V

Kemur út 16. október - PS4, XB1 og PC



Nýjasti Battlefield leikurinn varð orðinn umdeildur löngu áður en hann kom út vegna þess að framleiðendur hans, Dice, ætla að leyfa fólki að spila fjölspilunarleik sem stelpur. Strákar voru ekki að taka vel í það, einhverra hluta vegna.



Burt séð frá þessum, heimskulega, stormi í vatnsglasi þá lítur Battlefield V vel út.



Red Dead Redemption 2

Kemur út 26. október - PS4 og XB1



Framleiðendur Grand Theft Auto leikjanna munu í haust gefa út leikinn Red Dead Redemption 2 en mikil eftirvænting er vegna útgáfu leiksins. Rockstar eru þekktir fyrir að leggja mikið í leikina sína og gera þá góða. Í stað þess að hrella íbúa Kaliforníu í GTAV munu spilarar nú fá að hrella íbúa villta vestursins.



Hitman 2

Kemur út 13. nóvember - PS4, XB1 og PC



47 er orðin ansi langlíf tölvuleikjahetja. Klónið sem myrt hefur fólk út um allan heim heldur áfram að myrða fólk út um allan heim. Framleiðendur leiksins lofa því að hægt verður að myrða fólk á mjög fjölbreyttan hátt.



Fallout 76

Kemur út 14. nóvember - PS4, XB1 og PC



Nýjasti leikurinn í Fallout seríunni er ekki hefðbundinn. Að þessu sinni hefur Bethesda gert fjölspilunarleik og munu spilarar þurfa að lifa af í óvinveittri náttúru Fallout söguheimsins.



Just Cause 4

Kemur út 4. desember - PS4, XB1 og PC



Þeir eru fáir sem geta valdið jafn miklum usla og Rico Rodriguez, eins og sést bersýnilega í þessari stiklu.