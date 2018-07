Mel B spáði fyrir um barneignir áður en parið afhjúpaði leyndarmálið

Hjónin Michael og Carissa Alvarado, sem skipa dúóið Us The Duo, heilluðu dómara sjónvarpsþáttarins America‘s Got Talent upp úr skónum í vikunni. Þá afhjúpuðu þau einnig leyndarmál á sviði – nefnilega að þau eiga von á barni. Tilkynningin kom skemmtilega á óvart, ekki síst vegna ummæla Mel B um barneignir parsins nokkrum sekúndum áður.



„Þau myndu eignast undurfalleg börn,“ hvíslaði breska söngkonan Mel B, einn dómara þáttarins, að meðdómara sínum, Howie Mandel, þegar Alvarado-hjónin stigu á svið.



Augnabliki síðar innti fyrirsætan og sjónvarpskonan Heidi Klum parið eftir því hvað hefði á daga þeirra drifið undanfarin misseri. Carissa tjáði salnum þá að hún væri ólétt og í kjölfarið brutust út mikil fagnaðarlæti. Mel B minnti viðstadda auk þess á ummæli sín enda um merkilega tilviljun að ræða.



Flutning Us The Duo á frumsömdu lagi sínu „(Stop) Just Love“ í Americas‘ Got Talent, auk allra orðaskipta þeirra við dómarana, má sjá hér að neðan.