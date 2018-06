Bjóst við ísbirni í Bláa lóninu

Rapparinn Gucci Mane birti myndband á á Twitter fyrr í dag þar sem hann er í Bláa Lóninu. Rapparinn virðist mjög hrifinn af lóninu og kallar það „fountain of youth“. Rapparinn kemur fram á tónlistarhátíðinni Secret Solstice í kvöld en hann vinsælustu lög eru I get the Bag, Both og Curve. Gucci Mane er þekktur fyrir mikla vinnusemi ásamt því að hafa næmt auga fyrir hæfileikum.



Gucci Mane talar einnig um hvað vatnið sé heitt og í lok myndbandsins má heyra að hann segir að hann voni að það komi engir ísbirnir því að lónið sé undir berum himni.



Tístið með myndbandinu má sjá hér að neðan.



Gucci Mane in Iceland is hilarious.

Gucci Mane in Iceland is hilarious.

"Bruh. I'm in a lagoon, dog." Lmfao. — ronald isley (@yoyotrav) June 22, 2018