Dagskráin á síðasta degi Secret Solstice

Síðasti dagur tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice er í dag og mörg stór nöfn koma fram. Þar má nefna Sormzy, Úlfur Úlfur, Clean Bandit, Stuðmenn, Gentleman‘s Dub Club og Egyptian Lover.

Dagskrána má sjá hér að neðan



Askur

Fenrir

Gimli

Valhöll

Hel

15:00 Daniel Jacks b2b Nat Black16:00 Just William17:00 Martin Marson18:00 Anton Fitz & Martin Loose-Cuts19:00 BenSöl b2b KrBear21:00 Maxxi Soundsystem22:00 Marbs (Desert Hearts)13:00 The Retro Mutants13:50 Skaði14:40 Una Stef15:30 Grúska Babúska16:20 Mighty Bear17:10 Between Mountains18:00 Birgir18:50 GDRN19:50 JFDR20:50 Högni21:40 Kollektiv Turmstrasse14:00 Sprite Zero Klan14:40 Mókrókar15:25 Shades of Reykjavík16:10 Cell717:10 Hildur18:10 Úlfur Úlfur19:10 Gentleman‘s Dub Club20:30 GKR21:30 Masego22:30 Egyptian Lover16:40 Stuðmenn17:55 George Clinton & Parliament Funkadelic20:15 6lack21:20 Clean Bandit22:40 Stormzy22:00 Artwork