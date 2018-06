Hera landar hlutverki í nýrri þáttaröð skapara Mad Men

Leikkonan Hera Hilmarsdóttir hefur bæst í hóp leikara The Romanoffs, nýrrar þáttaraðar sem framleidd er af Amazon. Aðalsprauta þáttanna er Matthew Weiner sem þekktastur er fyrir að hafa skapað hina margverðlaunuðu þætti, Mad Men.



Í frétt Deadline kemur fram að Hera muni fara með hlutverk Ondine, „tignarlegrar veru sem er fær um illsku“, í þætti sem ber nafnið The One That Holds Everything.



Í þáttaröðinni eru sagðar sögur fólks sem allt á það sameiginlegt að það telur sem vera afkomendur rússnesku konungsfjölskyldunnar.



Á meðal annarra sem fara með hlutverk í þáttunum eru Diane Lane, Aaron Eckhart, Christina Hendricks, Amanda Peet, og Paul Reiser.



Hera mun birtast í stórmyndinni Mortal Engines sem frumsýnd verður í desember þar sem hún fer með hlutverk launmorðingjans Hester Shaw.