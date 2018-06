Christina Aguilera söng á lestarstöð í dulargervi

Spjallþáttastjórnandinn Jimmy Fallon fær stjörnurnar oft í skemmtileg verkefni fyrir þáttinn sinn The Tonight Show. Christina Aguilera skellti sér í dulargervi með Fallon á dögunum og tóku þau lagið saman á lestarstöð í New York.



Aguilera tók lög eins og Fighter og Arethu Franklin lagið Think. Myndband af þessum óvæntu tónleikum má sjá hér að neðan.