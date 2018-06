One Tree Hill stjörnurnar saman á ný

Fimm leikarar úr One Tree Hill koma aftur saman en í þetta sinn í jólamynd.

Aðdáendur unglingaþáttanna One Tree Hill hafa verið bænheyrðir því í gærkvöldi var það tilkynnt að fimm leikarar úr þáttaröðinni vinsælu kæmu saman á ný en í þetta skiptið í jólamyndinni The Christmas Contract.



Leikararnir fimm eru Hilarie Burton, sem var ein aðalleikkvenna þáttanna en hún fór með hlutverk hinnar listrænu Peyton Sawyer, Robert Buckley sem lék Clay Evans en hann kom seinna inn í þættina, Danneel Ackles sem lék Rachel Gatinu, Antwon Tanner sem lék hinn viðkunnanlega „Skills“ auk þess sem Tyler Hilton, sem lék Chris Keller, verður með tónlistaratriði í kvikmyndinni.



Hilarie Burton og Sophia Bush léku bestu vinkonur í One Tree Hill en þær eru líka mjög nánar í raunheimi. Vísir/getty

One Tree Hill þættirnir voru í sýningu á árunum 2003 -2012 á sjónvarpsstöðinni The WB (í dag CW) en auk Hilarie Burton, voru þau Sophia Bush, Chad Michael Murrey, Bethany Joy Lenz og James Lafferty í aðalhlutverkum.



Aðdáendahópur þáttanna er virkilega einarður og hefur aldrei gefið upp vonina um endurmót vinna sinna af skjánum. One Tree Hill virðist ekki ætla að halda áfram en jólamyndin hlýtur að vera aðdáendum einhver sárabót.



Þrátt fyrir að sex ár séu liðin frá því þættirnir hættu virðist dramað enn krauma undir niðri hjá tveimur sem fóru með aðalhlutverk þáttanna. Chad Michael Murray og Sophia Bush voru gift í fimm mánuði á meðan á þáttunum stóð en Bush skildi við Murrey eftir að upp komst um framhjáhald leikarans.



Í gær sagði Bush frá því að hana hefði ekki raunverulega langað til þess að giftast Murrey og að hún hafi fundið fyrir þrýstingi til að ganga í hjónaband með honum. Fjölmiðlafulltrúi Murrey brást við ummælum Bush og sagði að þetta væri fáránlegt. Bónorð Murreys hefði ekki komið til af annarlegum tilgangi. Hann hafi einfaldlega verið ástfanginn af henni.