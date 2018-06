Útskriftarnemendur í fatahönnun frá LHÍ taka þátt í Balenciaga sýningu

Nýverið opnaði sýningin Transmissions í Balenciaga safninu á Spáni. Í sýningunni taka þátt nemendur í fatahönnun úr nokkrum vel völdum skólum. Nemendur úr Central Saint Martins, Parsons School of Design, The Royal Danish Academy of Arts, Kyoto Seika University, Bilbao International Art and Fashion og Listaháskóla Íslands taka þátt í þessu flotta verkefni.



Katrín Káradóttir, fagstjóri námsbrautar, leiddi samstarfið fyrir hönd LHÍ. Sólveig Dóra Hafsteinsdóttir og Norea Persdotter Wallström, útskriftarnemendur í fatahönnun, tóku þátt í sýningunni.





Sólveig Dóra Aðsent

Aðsent

Aðsent

Norea Persdottir Aðsent

Aðsent

Aðsent

Hér að neðan má sjá nokkur dæmi um verk Sólveigar og Noreu.