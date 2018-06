Dramatúrgur veðjar aleigunni á ævintýrið

„Ég er bara putting my money where my mouth is“ svarar Halldór Halldórsson spurður að því út í hvað hann sé eiginlega búinn að koma sér – en hann gerði sér lítið fyrir síðasta mánudagskvöld og lagði 800 evrur, um 100 þúsund íslenskar krónur, á leik Íslands á móti Argentínu á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu.



Stuðullinn er 11,50 og ef Ísland vinnur eignast Halldór heilar 9.200 evrur – tæplega 1,2 milljónir króna. Það eru nokkrar náttúruvínsflöskur.



„Mér er sagt að þetta sé okkar tækifæri – líkunum samkvæmt er ólíklegt að svona lítil þjóð komist aftur á heimsmeistaramótið og ég ætla bara að fá premium pakkann á þessu öllu saman,“ segir Halldór en hann er á leiðinni til Moskvu til að verða vitni að ávöxtun aleigunnar, eða þá því þegar hann fer gjörsamlega á kúpuna.



„Ég er að leita að fólki sem getur haldið á mér inn á völlinn og út af honum aftur. „Nota bene, ég vil vitna í nám mitt sem dramatúrg – ég veit að sama hvar við endum á þessu móti erum við alltaf að fara að vinna Argentínu, sem töpuðu í framlengingu í úrslitum fyrir fjórum árum. Öll teiknin eru á lofti sem gera þetta að klassísku ævintýri.“



Þið hélduð að ég væri að fokkast. Aleigan komin á þetta.. 800 euros. Ég er dramatúrg, það er nánast eins að vera skyggn.Annað hvort trúir maður á söguhetjuna í þessu ævintýri eða maður fer til helvítis. 9200 euros munu lenda í fangi mínu. 40 kassar af náttúruvíni eða pels EASY. pic.twitter.com/bAleeGgIKp — Halldór Halldórsson (@DNADORI) June 4, 2018

„Þegar Gylfi slasaðist hugsaði ég „þetta er búið“ en þegar Aron slasaðist líka – þá varð alveg kýrskýrt að við værum að fara að vinna þennan fyrsta leik. Núna til að kóróna þetta, ef við förum í sögu aðalhetjunnar, Vogler, þá erum við búin að fara á fund lærimeistarans, Lars, og læra þar dýrmæta lexíu,“ segir Dóri og vitnar þar í reglur handritahöfundarins og fyrirlesarans Christophers Vogler um hvernig saga skuli byggð en hann vann þær upp úr verkum goðsagnafræðingsins Josephs Campbell.



Sá sagði goðsagnir og ævintýri byggð upp á svipaðan máta, hinum svokallaða „hero’s journey“ söguþræði, sem flestar stórar bíómyndir byggja á. Þar koma áföll alltaf við sögu og lærimeistari eða aðstoðarmaður hjálpar hetjunni að finna styrk sinn – í þessu tilviki Lars Lagerbäck.



„Samkvæmt minni menntun og þekkingu erum við að fara að eiga annað svona „shaky móment“ í markinu. Þetta er algjörlega hero’s journey. Ég get ekkert sagt um hvort við komumst upp úr riðlinum eða neitt þannig en þennan leik erum við alltaf að fara að vinna. Þetta verður alveg svart – Messi er þarna en þessir strákar, Raggi og Kári slökkva alveg í þessu dæmi. Á mínútu sjötíu þá segi ég að Gylfi og Aron muni eiga hlut að máli út af þessum meiðslum. Þetta er skrifað í stjörnurnar. Síðan fæ ég þessar eina komma tvær millur lagðar inn á mig og svo trítla ég á Rauða torgið og kaupi mér veski til að geyma alla þessa peninga í,“ segir Dóri, gríðarlega stressaður.



Hvernig var augnablikið, Dóri, þegar þú ákvaðst að leggja aleiguna á þennan fótboltaleik?



„Sko, þetta var pínu erfitt móment, því ég fór inn á Betsson, sem ég hef aldrei notað áður og þurfti því að stofna reikning og eitthvað. Svo fann ég ekki leikinn í smá stund en fann hann svo og smellti á upphæð og „make bet“ og þá var það bara komið! Þá var ég alveg bara „shit!“ en fjölskyldan hefur skilning á þessu. Hún veit að það er ekkert nema rib eyes eftir þetta, þau elska dramatúrginn.“ Það er gott að eiga góða að.