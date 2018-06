Sex barna faðir heillaði Simon Cowell upp úr skónum

Michael Ketterer mætti með börnin sín sex í áheyrnaprufu í America´s Got Talent á dögunum.



Ketterer á sex börn með eiginkonu sinni og koma þau öll úr fósturbarnakerfinu í Bandaríkjunum. Ástæðan fyrir því að hann mætti í áheyrnaprufu var að sýna börnunum að ekkert sé ómögulegt og maður eigi alltaf að eltast við drauminn.



Dómararnir Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B og Howie Mandel voru hreinlega agndofa þegar Ketterer tók lagið To Love Somebody með Michael Bolton.



Flutningurinn einstakur og sjálfur Simon Cowell sá sig knúinn að ýta á gullhnappinn fræga.