Björk kom fram í sjónvarpi í fyrsta skipti í nokkur ár

Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir kom fram í sjónvarpsþættinum Later... with Jools Holland á BBC Two í gærkvöldi.



Var þetta í fyrsta skipti sem hún kom fram í sjónvarpi síðan árið 2011 er hún fylgdi eftir plötunni Biophiliu.



Í gærkvöldi tók Björk lagið Courtship af nýjustu plötu sinni, Utopiu, sem og lagið Anchor Song af fyrstu plötu sinni, Debut.



Með Björk á sviðinu í stúdíói BBC voru íslensku flautuleikararnir sem skapa septetinn viibra, Manu Delago sá um ásláttarhljóðfærin og Bergur Þórisson um raftónlistina.



Björk byrjar tónleikaferðalag til að fylgja eftir Utopiu með tónleikum í Victoria Park í London þann 27. maí næstkomandi.



Í apríl síðastliðnum hélt hún nokkurs konar generalprufur fyrir tónleikaferðalagið með tveimur tónleikum í Háskólabíói.