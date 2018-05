Ein setning sem Lars Lagerbäck sagði strákunum breytti öllu

Þorgrímur Þráinsson, starfsmaður íslenska landsliðisns í knattspyrnu, skammaðist sín niður í tær þegar Lars Lagerbäck, þáverandi landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu, gerði honum ljóst að í landsliðsferðum Íslands væri ekki borðað sælgæti. Þetta er meðal þess sem fram kemur í nýrri bók Þorgríms, Íslenska kraftaverkið, á bak við tjöldin.



Í bókinni fjallar Þorgrímur um undanfarin ár hjá strákunum okkar sem hefja leik á HM í knattspyrnu í Rússlandi þann 16. júní gegn Argentínu. Þorgrímur hefur eðli málsins samkvæmt haft mikinn aðgang að leikmönnum liðsins en hann virðist ná vel til strákanna. Fékk Þorgrímur leyfi frá landsliðsþjálfurum, starfsfólki KSÍ og leikmönnum til að skrifa bókina sem nú er komin út.



Þogrímur ræddi bókina í Brennslunni á FM957 á dögunum þar sem hann sagði frá ýmsu skemmtilegu sem ekki hefur áður komið fyrir sjónir hins almenna áhugamanns. Landsliðið hefur náð einstökum árangri undanfarin ár eða í kjölfar þess að Lars og Heimir Hallgrímsson tóku við landsliðinu í október 2011. Síðan hefur liðið komist í umspili fyrir HM 2014, í átta liða úrslit EM 2016 og er nú á leið í lokakeppni HM í fyrsta skipti.



Meðal þess sem Þogrímur sagði frá í Brennslunni á dögunum var setning sem situr í Þorgrími og hefur greinilega haft mikil áhrif á liðið.

Never lose one against one