Oddvitaáskorunin: Mætti í kennslu með saumsprettu á viðkvæmum stað

Bjarki Bjarnason leiðir lista VG í Mosfellsbæ í sveitarstjórnarkosningunum.



Ég hef búið í Mosfellsdal frá tveggja ára aldri; gekk í skóla á Brúarlandi og Varmá en stundaði síðan nám í Menntaskólanum við Hamrahlíð. Þar heillaðist ég af latínu og hóf háskólanám í þeirri merku tungu.



Ég hef fengist við ýmis störf um dagana, verið kennari og skólastjóri, starfsmaður á minkabúi, sjómaður, leiðsögumaður og rithöfundur. Nú sit ég í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og gegni jafnframt embætti forseta bæjarstjórnar.



Ég fékk snemma áhuga á félagsmálum, á sínum tíma starfaði ég mikið innan Ungmennafélagsins Aftureldingar og með Leikfélagi Mosfellssveitar. Þá var ég fyrsti formaður íbúasamtakanna Víghóls í Mosfellsdal sem voru stofnuð árið 1986.



Ég er kvæntur Þóru Sigurþórsdóttur leirlistarkonu sem rekur vinnustofu og gallerí á Hvirfli í Mosfellsdal. Við eigum þrjú börn og fjögur barnabörn.



Stjórnmálin endurspegla allt samfélagið og ég hef áhuga á öllum hliðum þess því ég hef ástríðu fyrir Lífinu með stórum staf. Í mínum huga er allt mikilvægt, aðalmálið í dag verður aukamál á morgun – og öfugt.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Þingvellir, þar sem systurnar Saga og Náttúra brugga magnaðan seið.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

Í Grímsey; bjó þar vetrarlangt fyrir tæpum 40 árum, því ekki að endurtaka það?



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Bjúgu.



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Sjá síðasta svar.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Húrra, nú ætti að vera ball!



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Þegar ég var á leið í kennslu í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og uppgötvaði að ég var með stóra saumsprettu á buxunum á afar viðkvæmum stað.



Draumaferðalagið?

Hjólaferð um Færeyjar sumarið 2007 var ógleymanleg draumaferð.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Nei, en hef mikla trú á lífinu fyrir dauðann.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Þegar ég vakti sjálfan mig um rauðanótt og æpti: Þú ert ég!



Hundar eða kettir?

Hundakisur.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Reykjavíkurævintýri Bakkabræðra.



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Brad Pitt!!



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Í Stark-ættinni vegna þess að hún kýs V-listann.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Já.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Jimmy Page, gítarleikari í Led Zeppelin.



Uppáhaldsbókin?

Næsta bók sem ég mun skrifa.



Uppáhaldsföstudagsdrykkur?

Vatn í water.



Uppáhalds þynnkumatur?

Síld og rúgbrauð.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Menningin og sólin eiga eitt sameiginlegt: Þau eru allsstaðar, upp til fjalla og niður til stranda, jafnt í borg og í sveit. Þess vegna ferðast ég sem víðast.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Já, en það er orðið harla langt síðan.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

Stolt siglir fleyið mitt, með Gylfa Ægissyni.



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

Ég hef tamið mér það lífsviðhorf að láta aldrei neitt fara í taugarnar á mér. Hinsvegar vil ég bæta samfélagið í Mosfellsbæ, þess vegna er ég í framboði.



Á að banna flugelda?

Nei, en minnka notkun þeirra, less is more!



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Jón Daði Böðvarsson, af því hann er frændi minn.



