Oddvitaáskorunin: Besti hrekkurinn hefur ekki enn uppgötvast

Helgi Kjartanson leiðir lista T-listann í Bláskógabyggð í sveitarstjórnarkosningunum.



Á T – listanum í Bláskógabyggð er reynslumikið sveitarstjórnarfólk og efnilegt nýtt og áhugasamt fólk sem er tilbúið að stýra sveitarfélaginu næstu árin fáum við til þess umboð. T – listinn hefur verið í meirihluta á þessu kjörtímabili og það er með stolti sem við leggjum okkar verk í dóm kjósenda þann 26. maí.



Við höfum lagt mikinn metnað í að útbúa góða og áreiðanlega málefnaskrá sem við ætlum að starfa eftir á næsta kjörtímabili. Okkar stærsta kosningaloforð er að vinna ötullega að öllum málefnum sem varða sveitina okkar og er henni til heilla.



Hér nefni ég örfá málefni sem við ætlum að vinna að á næsta kjörtímabili. Umhverfismál, við ætlum að vinna eftir þeirri stefnumörkun sem mörkuð hefur verið í sorpmálum með áherslu á að nýta lífrænan úrgang á heimaslóðum. Áhersla verði lögð á að nota sem mest hráefni úr heimabyggð í mötuneytum og stofnunum sveitarfélagsins, verkefnið köllum við „beint frá býli”. Útbúin verði atvinnustefna í samvinnu við íbúa og fyrirtæki.



Fráveitumál í þéttbýli verði tekin föstum tökum. Snjómokstur verði heim að öllum lögbýlum þar sem föst búseta er. Átak verði gert í að fjölga góðum og fjölbreyttum byggingalóðum. Lokið verði við að ljósleiðaravæða Bláskógabyggð 2020 í tenglsum við verkefnið „Ísland ljóstengt 2020”.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Bláskógabyggð eins og hún leggur sig, enda er þar að finna helstu náttúruperlur landsins.



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

Hef ekki leitt hugann að því, það yrði sennileg einhvers staðar á suðurlandinu.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Er mest hrifinn af þjóðlegum íslenskum mat, þar stendur hangikjöt, slátur, súrmatur, saltkjöt og þess háttar matur upp úr.



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Frúin segir að ég sé mest fyrir að elda slátur, eigum við þá ekki að segja að ég sé bestur í því.



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Glaðasti hundur í heimi með Frikka Dór.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Get með engu móti sagt frá því, það er það vandræðalegt.



Draumaferðalagið?

Sigling um Karabíska hafið er klárlega draumaferðalagið.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Get ekki útilokað það.

Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Besti hrekkurinn var framkvæmdur fyrir nokkrum árum en viðkomandi hefur ekki enn áttað sig á honum get því ekki sagt frá honum hér. Það verður mikið fjör þegar viðkomandi kemst að hinu sanna, þá verður betra að vera í góðum hlaupaskóm.



Hundar eða kettir?

Hundar



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

Dumb and dumber er snilldarverk, horfi reglulega á þessa mynd sem er alger snilld.



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Það er klárlega Grétar Grímsson, sem er klárlega langbesti gröfumaður landsins.



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Hef aldrei horft á þessa þætti og hef lítinn áhuga á svona myndefni, get því ekki svarað þessari spurningu.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Nei, hef ekki verið tekinn af lögreglunni.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Það er enginn annar er hinn magnaði Stefán Hilmarsson söngvari Sálarinnar.



Uppáhalds bókin?

Las alltof sjaldan bækur en ævisögur eru í mestu uppáhaldi.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Það er ágætt að fá sér öðru hverju rauðvínsglas en vatnið okkar hér í sveit og mjólkin í mestu uppáhaldi hjá mér.



Uppáhalds þynnkumatur?

Þarf ekki á þynnkumat að halda.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Það væri gott ef hægt væri að sameina sól og menningu í sömu ferðina.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Nei.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

Sódóma með Sálinni



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

Það er ein pera sem er sprungin utaná einu húsi sem ég vil laga.



Á að banna flugelda?

Nei það á ekki að banna þá.



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Viðar Örn Kjartansson, er vinnusamur eins og hann og svo erum við báðir Kjartanssynir.



