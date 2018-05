Þessi ótrúlegi flutningur skilaði Shillingford gullhnappinum

Söngvarinn Lifford Shillingford mætti í áheyrnarprufu í raunveruleikaþáttinn Britain´s Got Talent á dögunum og vakti heldur betur athygli fyrir flutning sinn.



Shillingford tók lagið A Change Is Gonna Come með Sam Cooke og gerði það algjörlega óaðfinnanlega.



Shillingford fékk allan salinn með sér og standandi lófaklapp er hann hafði lokið flutningnum. Dómarinn Alesha Dixon var það hrifinn af flutningnum að hún ýti á gullhnappinn fræga sem skilar honum beint í úrslitin en hér að neðan má sjá frammistöðu kappans.