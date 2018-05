Oddvitaáskorunin: Sendi ástarjátningar á rangt númer

Vísir stendur fyrir Oddvitaáskoruninni 2018 þar sem skorað er á oddvita allra flokka í kjördæmum um land allt að taka þátt. Áskorunin felur í sér stutta kynningu og að svara nokkrum léttum spurningum.



Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir leiðir lista Borgarinnar okkar í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningunum.



Mitt stærsta verkefni í lífinu er að vera mamma og stjúpa barnanna minna. Ég legg mig fram við það verkefni eins og ég legg mig fram í vinnu minni, að vera hreinskilin, ákveðin og traust.



Ég hræðist ekki að taka af skarið og koma hlutunum í verk og ég skorast ekki undan ábyrgð.



Hlið sem vinir mínir og fjölskylda þekkja vel er að þegar sögð eru orð eða setningar sem ég tengi við lag eða textalínu þá vil ég byrja að syngja það lag við misjafnan fögnuð viðstaddra. Ég kann endalaust mikið af textum, en er ekki jafngóð að halda lagi í söng.



Ég hef átt mestu, dýpstu og lengstu samræður við fjölskylduna mína á ferðalögum, sérstaklega þegar við erum að keyra saman, t.d. vestur í Súðavík. Á ferðalögum mínum hef ég oft tekið puttaferðalanga upp í og leyft þeim að koma með. Þannig kynntist ég t.d. fyrstu au pairinni sem var hjá okkur árið 2005, en þá var ég að keyra frá ráðstefnu á Geysi í grenjandi rigningu og bauð þremur þýskum ungmennum far. Vinir mínir segja mig góðan hlustanda og ráðgjafa.



Hugmyndabanki Sveinu tekur til endalausra þátta í lífinu mínu, hvort sem það eru hugmyndir um matseld, ferðalög, aðferðir, hagræðingar, lögfræði, innkaup, ljóð, bókmenntir, íþróttir, rekstur eða ástina.



Hver er fallegasti staðurinn á Íslandi?

Ísafjarðardjúp þegar það er svartalogn



Hvar á Íslandi myndir þú helst vilja búa? (Fyrir utan eigið sveitarfélag)

í litlu bæjarfélagi á Vestfjörðum.



Hver er uppáhaldsmaturinn þinn?

Snitzel með rjómasveppasósu



Hvaða mat ert þú bestu/ur að elda?

Ég er snillingur í að elda allan mat



Uppáhalds „guilty pleasure“ lag?

Shoop shoop song (in his kiss) með Cher.



Hvað er það vandræðalegasta sem komið hefur fyrir þig, sem segja má frá?

Senda ástarjátningar sms sem átti að fara á manninn minn í rangt símanúmer.



Draumaferðalagið?

Með Gizuri mínum í heimssiglingu með Cunard.



Trúir þú á líf eftir dauðann?

Já.



Besti hrekkurinn sem þú hefur gert eða lent í?

Í gæsun hjá vinkonu minni þegar henni var sagt að hún væri að fara á Útvarp sögu með mér að ræða trúmál.



Hundar eða kettir?

Kettir.



Uppáhalds „guilty pleasure“ bíómynd?

The Party með Peter Sellers.



Hvaða leikari ætti að leika þig í bíómynd?

Anna Svava Knútsdóttir.



Í hvaða Game of Thrones ætt værir þú og af hverju?

Ekki hugmynd, hef ekki séð myndina.



Hefur þú verið tekin/n af lögreglunni?

Já.



Uppáhalds tónlistarmaður?

Bubbi Morthens.



Uppáhalds bókin?

Hugarfjötur.



Uppáhalds föstudagsdrykkur?

Kaffi - uppáhaldsdrykkur alla daga.



Uppáhalds þynnkumatur?

Er aldrei þunn.



Þegar þú ferð í fríið, sólarströnd eða menning?

Skíði.



Hefur þú pissað í sundlaug?

Nei.



Hvaða lag kemur þér í gírinn?

Eye of the Tiger.



Er eitthvað smávægilegt sem farið hefur í taugarnar á þér í þínu sveitarfélagi sem þú vilt laga?

Merkingar á gangbrautum.



Á að banna flugelda?

Nei.



Hvaða landsliðsmaður í knattspyrnu værir þú og af hverju?

Ég væri Hallbera landsliðskona, af því að mér finnst líka maturinn á Wok on góður.



Oddvitaáskorunin er hluti af kosningaumfjöllun Vísis. Öllum oddvitum á landinu býðst að taka þátt. Áhugasamir oddvitar geta verið í sambandi við samuel@stod2.is.