Tina Fey kom ofuraðdáendum á óvart

Kvikmyndin Mean Girls kom út árið 2004 og sló þessi gamanmynd með Lindsey Lohan í gegn.



Grínistinn Tina Fey samdi handritið á sínum tíma og núna ætlar hún að setja upp verk á Broadway um Mean Girls.



Í tilefni af því fékk hún Jimmy Fallon með sér í lið á dögunum og hrekktu þau eldheita aðdáendur Mean Girls á óborganlegan hátt.



Hér að neðan má sjá hvernig til tókst og einnig má sjá smá brot úr verkinu: