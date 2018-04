María Ólafs sendir frá sér sumarsmell

Söngkonan María Ólafsdóttir hefur sent frá sér nýtt lag sem ber nafnið Hækka í botn. María sagði í viðtali í Brennslunni að hún væri kominn úr pásu og kominn með áhuga á tónlistinni aftur. Verður nóg að gera hjá henni í sumar.



Í viðtalinu sagði María að lagið hafi verið samið fyrir undankeppnina fyrir Eurovision í Litháen en þá var það sungið á ensku og hét Turn it up. Laginu var svo gefinn íslenskur texti fyrir Maríu. Höfundar lagsins eru þeir Sveinn Rúnar Sigurðsson og Valgeir Magnússon en um upptökustjórn, hljóðblöndun og „masteringu“ sá Eyþór Úlfar Þórisson.



Þetta fyrsta lagið sem María sendir frá sér í tvö ár. Hækka í botn er hress og skemmtilegur sumarsmellur.



„Þetta er nefnilega mjög sumarlegt lag, það er stemning í þessu,“ segir María.



