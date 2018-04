Langar að læra dans og íslensku

Feðginin Abrahim og Haniye Maleki sem hlutu í gær alþjóðavernd á Íslandi þakka íslensku þjóðinni stuðninginn og eru himinlifandi með niðurstöðuna. Haniye segist hafa eignast góða vini á Íslandi og stefnir á dansnám í framtíðinni.



Hanyie og Abrahim komu til landsins í desember 2016 eftir að hafa verið á flótta í gegnum Íran, Tyrkland, Grikklandi og Þýskaland. Haniye fæddist í flóttamannabúðum í Íran árið 2005 og er ríkisfangslaus. Mál þeirra hefur vakið mikla athygli en síðasta sumar mættu um eitt hundrað gestir í afmælisveislu Hanyie á Klambratúni. Á þeim tíma stóð til að senda feðginin úr landi en í september var brottvísuninni frestað vegna formgalla. Þar eftir voru samþykktar breytingar á útlendingalögum sem tryggðu efnislega meðferð hælisumsókna í vissum málum barna. Eftir það féllst kærunefnd útlendingamála á endurupptöku á þeirra máli og endaði málsmeðferðin með veitingu alþjóðaverndar í gær.



Hanyie segist himinlifandi með niðurstöðuna. „Guð minn góður hvað ég var glöð. Ég ætlaði varla að trúa þessu og þetta virtist bara óraunverulegt," segir hún.



Hanyie gengur nú í sjöunda bekk í Myllubakkaskóla í Keflavík þar sem hún segist hafa eignast góðar vinkonur og héldu þær tónleika á dögunum. „Við sungum og dönsuðum og ég var íþróttakryddpían. Við sungum lagið „Tell me what you want"."





Næst þurfa þau að leita að varanlegu húsnæði og er Abrahim í atvinnuleit. Þá er Hanyie farin að skipuleggja framtíðina. „Mig langar bara að læra íslensku og læra að dansa af því ég elska að dansa."



Kunna þau íslensku þjóðinni bestu þakkir fyrir stuðninginn. „Mi glangar bara að segja kærar þakkir fyrir að styðja mig og pabba minn. Ég er bara svo ótrúlega ánægð með þetta," segir Hanyie.