Sjáðu af hverju snjór er ekkert mál fyrir leikvanginn sem hýsir íslenska landsliðið á morgun

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta er komið til New York borgar þar sem liðið mætir Perú í vináttulandsleik á morgun.



Strákarnir okkar eru komnir í aðeins kaldara umhverfi en þegar þeir voru staddir í San Francisco í síðustu viku.



Leikvangurinn sem hýsir leikinn er Red Bull Arena í New Jersey en það er heimavöllur MLS-liðsins New York Red Bulls.



Það snjóar oft á menn í New York en umsjónarmenn Red Bull Arena eiga réttu svörin við því eins og sjá má hér fyrir neðan.









We have arrived in New Jersey

Decent view. #fyririsland pic.twitter.com/6nxJR8wWmr

— Knattspyrnusambandið (@footballiceland) March 25, 2018



Leikvöllurinn á Red Bull Arena verður því fagurgrænn og glæsilegur þegar íslenska landsliðið spilar á honum á morgun.Hér fyrir neðan má síðan sjá íslensku strákana spóka sig um í New Jersey þar sem þeir horfa yfir til Manhattan.