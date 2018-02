„Gargaði bara í símann og trúði þessu varla“

Söngvakeppnin 2018 hefst þann 10. febrúar með fyrra undanúrslitakvöldinu. Þann 17. febrúar fer síðan fram seinna kvöldið.



Keppninni lýkur svo með úrslitakeppni í Laugardalshöll þann 3. mars og fer sigurvegarinn fyrir Íslands hönd í Eurovision í Lissabon í maí.



Tólf atriði taka þátt í Söngvakeppninni að þessu sinni og mun Lífið ræða við flytjendur úr hverju atriði. Allir fengu þeir sömu spurningar og er nú komið að þeim Tómasi Helga Wehmeier og Sólborgu Guðbrandsdóttur sem flytja lagið Ég og þú 10. febrúar í Háskólabíó. Tómas Weheimer svarar spurningunum fyrir hönd dúettsins.



Af hverju ákváðuð þið að taka þátt?

Af hverju ætti íslenska þjóðin að kjósa ykkur?

Uppáhalds íslensk Eurovision lag og af hverju?

„Sagan á bakvið ástæðuna fyrir því að við settum lagið í keppnina er mjög skemmtileg. Ég fékk facebook skilaboð frá manni sem heitir Rob Price. Í fyrstu hélt ég að um Nígeríusvindl væri að ræða en svo var alls ekki. Hann var með beinagrind af lagi sem hann hafði hugsað sér að senda inn í Söngvakeppnina 2018 og vildi endilega vinna með mér í laginu og fá mig til að syngja það. Efir nokkur Skype-date og hundruð skilaboða komumst við að því að lagið sem við höfðum í huga væri flott sem dúett þannig ég hafði samband við Sólborgu og það byrjaði allt að smella.“„Mér finnst að íslenska þjóðin ætti að kjósa okkur því við erum að koma með nýjan stíl í Söngvakeppnina. Við erum ekki þessi týpíski dúett, við syngjum allt lagið saman og lagið er kannski ekki eitthvað sem við íslendingar heyrum nógu oft. Það er öðruvísi fílingur á laginu heldur en við íslendingar erum vön. Lagið okkar á mjög góða möguleika í Evrópu og við vonum innilega að þið kjósið okkur áfram kæra þjóð.“„Okkur finnst lagið Ég á líf með Eyþóri Inga eitt besta lagið, fýlum bæði Eyþór Inga í botn og það er ótrúlega kröftugt og fallegt.“

Eftirminnilegasta Eurovison minningin?

Uppáhalds erlenda Eurovision lag og af hverju?

„Maður gleymir aldrei þegar Selma tók All out of luck 1999 og lenti í öðru sæti og það varð allt vitlaust hérna heima að við skyldum ekki vinna sem við hefðum allan daginn átt að gera. Selma sló algjörlega í gegn og átti að fara með sigurinn. Held samt að við getum ekki sleppt því að segja að eftirminnilegasta Eurovision minningin sé þegar við fengum hringingu frá Rúnari á Rúv það sem okkur var sagt að lagið okkar var valið til að vera í söngvakeppninni 2018, Sólborg gat ekki talað, gargaði bara í símann og trúði þessu varla.“„Euphoria með Loreen. Þetta er auðvitað slagari sem fór um allan heim. Eitt besta Eurovision lag sem hefur verið í aðalkeppninni frá byrjun.“

Um hvað fjallar lagið?

„Íslenska lagið Ég og þú fjallar aðallega um tilfinningar og hugsanir eftir sambandsslit. Það díla allir við sambandsslit á einhvern hátt og við erum að lýsa ákveðnari tilfinningu og efasemdum.“Höfundur/ar lags: Tómas Helgi Wehmeier, Sólborg Guðbrandsdóttir og Rob PriceHöfundur/ar íslensks texta: Davíð GuðbrandssonHöfundur/ar ensks texta: Tómas Helgi Wehmeier, Sólborg Guðbrandsdóttir og Rob PriceFlytjandi/Flytjendur: Tómas Helgi Wehmeier og Sólborg GuðbrandsdóttirHér að neðan má hlusta á lagið á íslensku

Hér að neðan má hlusta á lagið á ensku.