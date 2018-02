Féll fyrir Birgittu Haukdal

Söngvakeppnin 2018 hefst þann 10. febrúar með fyrra undanúrslitakvöldinu. Þann 17. febrúar fer síðan fram seinna kvöldið.



Keppninni lýkur svo með úrslitakeppni í Laugardalshöll þann 3. mars og fer sigurvegarinn fyrir Íslands hönd í Eurovision í Lissabon í maí.



Tólf atriði taka þátt í Söngvakeppninni að þessu sinni og mun Lífið ræða við flytjendur úr hverju atriði. Allir fengu þeir sömu spurningar og er nú komið að þeim Þóri Geir Guðmundssyni og Gyðu Margréti Kristjánsdóttur en Þórir svarar fyrir teymið. Þau koma fram um helgina á fyrra undanúrslitakvöldinu og flytja lagið Brosa.



Af hverju ákváðuð þið að taka þátt?

Af hverju ætti íslenska þjóðin að kjósa ykkur?

Uppáhalds íslenska Eurovision lagið og af hverju?

„Lagið er mjög gott og grípandi og fólkið í kringum það er svo skemmtilegt.“„Ég held að ef íslenska þjóðin brosir á meðan hún horfir á atriðið okkar og hlustar á lagið, eigi hún tvímælalaust að kjósa okkur.“„Uppáhalds Euro lagið mitt er Open Your Heart. Sennilega vegna þess að það er líka gott lag, ekki bara Euro lag.“

Eftirminnilegasta Eurovison minningin?

Uppáhalds erlenda Eurovision lagið og af hverju?

„Hún er líklega árið 2003 þegar Birgitta söng Open Your Heart. Ég var níu ára þarna og kannski fyrsta skipti sem ég hafði einhvern smá áhuga á því að horfa á Eurovision.“„Ég myndi segja Fly On The Wings Of Love eða Never Let You Go. Bæði mjög skemmtileg lög of eftirminnileg á sviði.“

Um hvað fjallar lagið?

„Það fjallar um að líta aðeins upp og í kringum sig og kunna að meta það sem þú raunverulega átt og brosa með.“Höfundar lags: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur ÞórarinssonHöfundar íslensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur ÞórarinssonHöfundar ensks texta: Fannar Freyr Magnússon og Guðmundur ÞórarinssonFlytjendur: Þórir Geir Guðmundsson og Gyða Margrét KristjánsdóttirHér að neðan má hlusta á Brosa á íslensku.

Hér að neðan má hlusta á With You á ensku.