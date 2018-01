Forsprakki bresku sveitarinnar The Fall fallinn frá

Mark E Smith, söngvari og forsprakki bresku sveitarinnar The Fall, er látinn, sextugur að aldri.



Pam Van Damned, umboðsmaður sveitarinnar, segir Smith hafa látist á heimili sínu í gærmorgun og að ítarlegri yfirlýsing um andlátið verði gefin út „á næstu dögum“.



Smith er þekktur fyrir að hafa ráðið og rekið rúmlega sextíu liðsmenn sveitarinnar, en Smith átti í stormasömu sambandi við þá flesta.



Söngvarinn var ekki einungis þekktur fyrir sérstakan söngstíl sinn, heldur birtust einnig reglulega fréttir af drykkjulátum og slagsmálum söngvarans í breskum fjölmiðlum.



The Fall náði alls 27 lögum inn á breska vinsældalistann á árunum 1984 til 2004. Náði lagið There's a Ghost in My House bestum árangri þegar það komst í þrítugasta sæti listans árið 1987. Alls gaf sveitin út þrjátíu plötur og átti sveitin sér dyggan aðdáendahóp.