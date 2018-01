Leonard Cohen hafði betur gegn Kaleo

Engin Grammy verðlaun rötuðu til Íslendinga á hinni árlegu verðlaunahátíð tónlistarbransans vestanhafs. Kaleo var tilnefnd í flokknum besti rokkflutningur en mátti horfa á eftir verðlaununum til Leonard Cohen.



Segja má að lagið You Want It Darker hafi verið svanasöngur Cohen sem lést árið 2016.



Kaleo var tilnefnd fyrir lag sitt No Good sem meðal annars hefur fengið að hljóma í sjónvarpsþáttunum Vinyl.



Þá stóð Justin Hurwitz uppi sem sigurvegari í flokknum besta kvikmyndatónlist fyrir tónlistina í kvikmyndinni La La Land. Jóhann okkar Jóhannsson var tilnefndur í sama flokki fyrir tónlistina í Arrival.



Að neðan má heyra lögin sem Cohen og Kaleo hlutu tilnefningu fyrir flutning á.