Heitustu einhleypu konur landsins

Fegurð íslenskra kvenna er eitthvað sem við Íslendingar erum stoltir af og án efa eru íslenskar konur þær fallegustu í heiminum.



Í þrígang höfum við til að mynda unnið keppnina um fegurstu konu heims. Í síðustu viku var heljarinnar yfirferð á heitustu piparsveinum landsins og tók sérstök dómnefnd fréttastofunnar saman fallega karlmenn sem eiga það sameiginlegt að vera einhleypir.



Nú er aftur á móti komið að eftirsóttustu einhleypu konum landsins. Þær konur sem hér eru nefndar sérstaklega eiga það sammerkt að vera á lausu og þykja eftirsóttar sem slíkar.



Hér fyrir neðan fer listi yfir einhleypar og sjóðheitar konur, þær sem þykja flottastar í dag að mati dómnefndar Vísis.





Kristjana hefur hreinlega geislað á skjánum að undanförnu.

– Hér er um að ræða einhverja allra vinsælustu samfélagsmiðlastjörnu landsins. Sunneva er gríðarlega vinsæl á Snapchat og hefur 24.000 fylgjendur á Instagram. Hún þykir virkilega falleg, vel til höfð og smekkleg í klæðaburði.„Þessi kona er ótrúlega heit og það gæti sennilega enginn gert svona lista hér á landi án þess að Sunneva væri á honum.“

Kristjana Arnarsdóttir – Íþróttafréttakonan á RÚV sem hefur undanfarna mánuði fært þjóðinni fréttir af íþróttafólki um heim allan.



Kristjana geislar á sjónvarpskjánum og þykir standa sig vel í sínu hlutverki. Kristjana er mjög sjarmerandi og skemmtileg kona og eins og einn úr dómnefndinni sagði:



„Kristjana er eitthvað svo sjarmerandi og virðist vera með svo góða nærveru. Það gerir hana algjörlega stórglæsilega.“



Sunna snýr aftur í búrið í byrjun árs 2018. vísir/allan suárez

Sunna Rannveig Davíðsdóttir - Ein allra öflugasta bardagakona landsins og þó víðar væri leitað. Sunna er hraustasta konan á þessum lista en hún er atvinnubardagakona sem fer ekki inn í hringinn án þess að fara með sigur af hólmi.



Auk þess að vera grjóthörð bardagakona er Sunna einstaklega falleg kona.



„Það er eitthvað mjög einstakt við Sunnu. Það er ákveðin leyndardómur í kringum hana og maður heillast mjög auðveldlega af henni,“ sagði einn úr dómnefnd Vísis.



Kolbrún Pálína er einstaklega falleg kona. vísir/anton

Kolbrún Pálína Helgadóttir - Kolbrún er án efa ein fallegasta kona landsins.



Hún vann keppnina Ungfrú Íslands.is árið 2001 og hefur allar götur síðan verið talin ein heitasta kona landsins.



Kolbrún starfar sem ritstjóri á fylgiriti Viðskiptablaðsins, Eftir vinnu.



Meðlimir dómnefndar hrifust mjög af henni og höfðu þetta að segja:



„Með bros sem bræðir og persónuleika sem allir heillast af.“



„Með heilsuna að vopni virðist hún eldast þannig að hún verður bara fallegri með árunum.“



Áslaug Arna er glæsilegur þingmaður. visir/stefán

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir - Varaformaður Sjálfstæðisflokksins sem kom eins og stormsveipur inn í íslenska pólitík.



Áslaug er þingmaður og fer hlutverkið henni vel. Áslaug hefur mikinn sjarma, er ákveðin og þykir einstaklega falleg. Hún væri mikill fengur fyrir hvern sem er.



„Stefnumót með Áslaugu er ávísun á hina fullkomnu kvöldstund: Hvítvín, humar og Gunnar Nelson.“



Sigríður varð Ungfrú Reykjavíkur árið 2011. vísir/ellý

Sigríður Dagbjört - er óumdeilanlega fallegasta kona höfuðborgarsvæðisins. Hún hefur verið Ungfrú Reykjavík síðan árið 2011 og því réttmætur handhafi kórónunnar undanfarin 7 ár. Það segir sína sögu.



„Þegar Friðrik Dór syngur um Ungfrú Reykjavík er hann að syngja um Siggu. Þið hinar getið gleymt þessu.“



Það eru þó ekki aðeins siffonkjóllinn og ótrúlega rauðu skórnir sem heilla við Siggu. Hún er líka sprengklár, starfar sem lögfræðingur og ekki skemmir fyrir að hún var að festa kaup á íbúð á dögunum. Svo á hún alltaf nóg af tómatsósu.



Selma Björnsdóttir er stórglæsileg.

Selma Björnsdóttir – Söngkonan sem hefur heillað íslensku þjóðina alveg frá því að hún hafnaði í öðru sæti í Eurovision árið 1999.



Selma er þúsundþjalasmiður og starfar hún við söng, leikstjórn og leiklist. Hún virðist geta allt og er einhver glæsilegasta kona landsins.



„Með Selmu væri maður aldrei All out of luck,“ segir einn úr dómnefndinni.



Stella heillar marga. vísir/benni

Stella Rósenkranz – Einn færasti dansari landsins er Stella Rósenkranz, danshöfundur og deildarstjóri Dansstúdíós World Class.



Hún hefur í gegnum tíðina verið mjög áberandi í dansheiminum hér á landi. Stella er gríðarlega töff týpa. Hún klæðir sig vel og heillar alla sem á vegi hennar verða.



„Með skemmtilega áru yfir sér sem dregur menn að. Veraldarvön og kúltiveruð sem gaman að er að vera í návist við.“



Andrea Sigurðardóttir - Fegurðardrottningin Andrea starfar sem flugfreyja og tók hún þátt í keppninni Miss Universe Iceland á dögunum.



Andrea er einnig förðunarfræðingur og danskennari. Ein glæsilegasta einhleypa kona landsins án efa.



„Hún er ekki aðeins falleg heldur með hjarta úr gulli og vinnur sjálfboðavinnu þegar hún er ekki í háloftunum. Mennsk fullkomnum í öllu sínu veldi, það yrði mjög auðvelt að verða ástfangin af Andreu.“