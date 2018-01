Söngkona The Cranberries látin

Dolores O‘Riordan, söngkona írsku hljómsveitarinnar The Cranberries er látin 46 ára að aldri.

Talskona hennar tilkynnti fjölmiðlum ytra að O´Riordan hefði fallið skyndilega frá í London í dag.



Hljómsveitin The Cranberries var samankomin í London til að sinna stuttu upptökuferli í hljóðveri en dánarorsök söngkonunnar hefur ekki verið gefin upp.



O´Riordan gekk til liðs við The Cranberries eftir að hafa séð auglýsingu í staðarblaði að hljómsveitinni vantaði söngkonu árið 1989. Bræðurnir Noel Hogan og Mike Hogan höfðu stofnað sveitina sem endaði á að selja rúmlega fjörutíu milljónir plantna á heimsvísu með O´Riordan fremsta í flokki.



O´Riordan lætur eftir sig þrjú börn sem hún átti með Don Burton, fyrrverandi stjórnanda tónleikaferða hljómsveitarinnar Duran Duran. Fyrsta barn þeirra Taylor Baxter fæddist 23. nóvember árið 1997, annað barnið Molley Leigh fæddist 27. janúar árið 2001 og það þriðja Dakota Rain 10. apríl árið 2005.



O´Riordan og Burton skildu eftir tuttugu ára samband árið 2014.



Frægðarsól The Cranberries skein hvað skærast á tíunda áratug síðustu aldar þar sem sveitin raðaði mörgum smellum á topp vinsældarlista en frægustu lög hennar má heyra hér fyrir neðan:





Zombie

Zombie kom út árið 1994 og er án efa eitt af þekktari lögum sveitarinnar. Lagið var samið árið 1993 til minningar um tvo drengi, þá Jonathan Ball og Tim Parry sem fórust í sprengingu IRA í Warrington árið 1993.

Ode to My Family

Ode to My Family var gefið út sama ár og Zombie en í því syngur Dolores um hvað hana dreymdi aftur um einfaldleika æskunnar eftir að hafa slegið í gegn.

Linger

Linger kom út árið 1993 og fjallar um fyrsta koss Dolores.

Dreams

Lagið Dreams kom út áirð 1992 og náði töluverðum vinsældum.