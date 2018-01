Um næstu mánaðarmót verður tónlistarverðlaunahátíðin Hlustendaverðlaunin haldin.



Bylgjan, FM957 og X977 standa í sameiningu að Hlustendaverðlaununum. Markmiðið er að gefa íslenskum útvarpshlustendum og tónlistarunnendum tækifæri að velja og verðlauna íslenskt tónlistarfólk, hljómsveitir og einstaklinga sem sköruðu fram úr í poppi og rokki á síðastliðnu ári.



Glæsileg dagskrá verður á hátíðinni sjálfri þar sem úrslit kosningarinnar verða kynnt og sigurvegarar verðlaunaðir í beinni útsendingu á Stöð 2 og hér á Vísi.



Á næstu dögum verður sagt nánar frá staðsetningu og dagskrá hátíðarinnar en þar mun rjómi af vinsælasta tónlistarfólki landsins koma fram.





Þá er komið að því. Hvað skaraði fram úr á síðasta ári? Skoðaðu tilnefningarnar og taktu þátt í kosningunni hér fyrir neðan.



Besta lagið:

Flytjandi ársins:

Söngvari ársins:

Söngkona ársins:

Nýliði ársins:

Plata ársins:

Myndband ársins:

Erlenda lag ársins:

Grenja - BaggalúturHringd'í mig - Friðrik DórB.O.B.A - Jói Pé og KróliX - HatariAlways - ÁsaÉg vil það - Chase og Jói PéMammútBaggalúturJói Pé og KróliHAMHerra HnetusmjörSycamore TreeBirgirFriðrik DórChasePáll ÓskarStefán JakobssonJúníus MeyvantÁsaSylvíaÁgústa EvaKatrína MogensenDísaSvalaDaði FreyrChaseHatariJói Pé og KróliBirgirSycamore TreePáll Óskar - KristalsplatanMammút - Kinder VersionsÁsa - Paradise of LoveJói Pé og Króli - GerviGlingurSycamore Tree - ShelterHerra Hnetusmjör - Kóp BoiEmmsjé Gauti og Herra Hnetusmjör - Þetta máMammút - Breathe Into MeÚlfur Úlfur - BróðirJói Pé og Króli - B.O.B.ABirnir og Herra Hnetusmjör - Já ég veitFufanu - LiabilityPortugal the Man - Feel It StillEd Sheeran - Shape of YouArcade Fire - Everything NowEd Sheeran - PerfectLuis Fonsi, Daddy Yankie og Justin Bieber - DespacitoRag'n'Bone Man - Human