Kannast ekki við lögsókn Radiohead gegn Lönu Del Rey

Talsmaður útgáfufyrirtækisins Warner/Chappell, sem er með hljómsveitina Radiohead á sínum snærum, segir það ekki rétt að hljómsveitin hafi höfðað mál gegn tónlistarkonunni Lönu del Rey.



Lana greindi sjálf frá því um helgina að Radiohead hefði stefnt henni fyrir lagastuld. Átti hljómsveitin að telja að lag hennar „Get free“ væri svo líkt lagi þeirra „Creep“ að þa væri augljóslega stolið.

„Þetta er rétt með málsóknina. Þrátt fyrir að ég viti að lagið mitt hafi ekki verið samið undir áhrifum lagsins Creep telja Radiohead að svo sé og vilja hundrað prósent af ágóða lagsins,“ sagði Lana.

Talsmaður útgáfufyrirtækis Radiohead segir þessa yfirlýsingu söngkonunnar ekki vera rétta.



„Það er rétt að við höfum verið í viðræðum síðan í ágúst á síðast ári við fulltrúa Lönu Del Rey. Það er ljóst að í erindum lagsins „Get Free“ eru þættir sem finna má í erindum lagsins „Creep“ og við höfum farið þess á leit að þetta verði viðurkennt sem greiði við höfunda „Creep.“ Til að hafa það á hreinu hefur engin stefna verið gefin út og Radiohead hafa ekki sagt að þeir „muni einungis taka við 100% af ágóða „Get Free,““ segir í yfirlýsingu frá talsmanni Warner/Chappell.



Hér fyrir neðan geta áhugasamir borið lögin saman.



Lagið Creep er líklega þekktasta Radiohead og það lag sem skaut hljómsveitinni á stjörnuhimininn þegar það kom út árið árið 1993. Lagið varð ofurvinsælt út um allan heim og er eitt þekktasta lag tíunda áratugs síðustu aldar. Meðlimir sveitarinnar högnuðust vel á vinsældunum og kallaði Thom Yorke meðal annars húsið sem hann keypti árið 1994 „húsið sem Creep byggði“.



Ýmsir hafa þó bent á að ákveðin hræsni sé fólgin í lögsókn Radiohead á hendur söngkonunni þar sem þeir sjálfir sömdu við höfunda lagsins The Air That I Breath sem The Hollies gerðu frægt á áttunda áratug síðustu aldar vegna líkinda á milli lagsins og Creep. Eru þeir Albert Hammond og Mike Hazlewood skráðir sem meðhöfundar Creep og fá þeir hluta þeirra tekna sem lagið aflar.