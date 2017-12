Bestu jólaþættirnir

Það elska margir að horfa á góðar jólamyndir en þættir hafa aftur á móti unnið hug og hjörtu heimsbyggðarinnar undanfarna áratugi.



Það hefur því skapast mikil og góð hefði fyrir því hjá framleiðendum þáttaraða að framleiða í það minnsta einn jólaþátt í hverri seríu.



Vefurinn Mashable hefur núna tekið saman bestu jólaþættina og má skoða lista yfir þá hér að neðan.



1. The O.C. - 1. þáttaröð, 13. þáttur. Þátturinn ber nafnið „The Best Chrismukkah Ever“



2. The Office - 2. þáttaröð, 10. þáttur. Þátturinn ber nafnið „Christmas Party“



3. This is Us - 1. þáttaröð, 10. þáttur. Þátturinn ber nafnið „Last Christmas“



4. Black Mirror - Þátturinn ber nafnið „White Christmas“



5. black-ish - 2. þáttaröð, 10. þáttur. Þátturinn ber nafnið „Stuff“



6. Boy Meets World - 5. þáttaröð, 11. þáttur. Þátturinn ber nafnið „A Very Topanga Christmas“



7. Community - 2. þáttaröð, 11. þáttur. Þátturinn ber nafnið „Abed’s Uncontrollable Christmas“



8. How I Met Your Mother - 7. þáttaröð, 12. þáttur. Þátturinn ber nafnið „Symphony of Illumination“