Höfuðstöðvabrask sagt dýr bókhaldsbrella

„Þessi furðulegi fjármálagjörningur allur hefur verið mjög slæmur fyrir Orkuveituna og eigendur hennar, skattgreiðendur,“ segir Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og stjórnarmaður í OR, um fyrirhuguð endurkaup fyrirtækisins á höfuðstöðvum sínum við Bæjarháls 1. Borgarstjóri telur endurkaupin álitlegan kost.



Kjartan furðar sig á að OR hafi árið 2013 selt Fossi fasteignafélagi, sem er í eigu nokkurra lífeyrissjóða, höfuðstöðvarnar á 5,1 milljarð króna þegar ekki var vitað betur en að húsið væri í toppstandi, en sé nú fjórum árum síðar að kaupa höfuðstöðvarnar aftur á 5,5 milljarða króna þegar vitað er að vesturbygging þeirra er stórgölluð.



Kjartan bendir á að söluandvirðið frá 2013 sé um 5.467 milljónir að núvirði og OR því að greiða tugum milljóna meira fyrir að kaupa húsið aftur, ónýtt að hluta.



Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og stjórnarmaður OR. vísir/vilhelm

Við það bætast síðan þær 470 milljónir króna sem settar voru í tilraunaviðgerðir á vesturhúsinu að ógleymdum leigugreiðslum á tímabilinu sem nemi 906 milljónum króna. OR hefur bent á að sölu­andvirðið hafi verið ávaxtað um rúma 1,2 milljarða á tímabilinu, eða um 330 milljónir umfram leigu.



Þessu til viðbótar stendur OR enn frammi fyrir því að greiða um og yfir tvo milljarða króna fyrir einhvern þeirra valkosta sem í boði eru við björgun vesturhússins.



Salan á höfuðstöðvunum var umdeild og ekki dæmigerð sem slík. OR var í fjárþörf og lífeyrissjóðirnir í leit að fjárfestingarmöguleikum. Kjartan segir vafa hafa leikið á frá upphafi að um raunverulega sölu væri að ræða.



„Enda fól sölusamningurinn í sér, auk þess að greiða leigu til 20 ára, að OR myndi greiða rekstrarkostnað og bera ábyrgð á viðhaldi hússins. Sölu- og leigusamningur OR við Foss var í raun dýr lánasamningur þar sem leigugreiðslur eru ígildi vaxtagreiðslna.“



Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. vísir/ernir

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina, segir niðurstöðuna ekki koma á óvart.

„Salan árið 2013 var málamyndagjörningur, hluti af þessu plani að fegra bókhaldið og allir samningar báru þess merki.“



Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir málið nú snúast fyrst og fremst um mat fjármálaskrifstofu borgarinnar á því hvort skynsamlegt sé að leigja húsið áfram eða leysa það til sín á þessu verði.



„Okkur sýnist það vera álitlegt og hinn kosturinn ekki eins góður.“



Dagur segir fyrirkomulag sölunnar á sínum tíma hafa verið metið hagstæðara en aðrir fjármögnunarmöguleikar sem þá voru í boði við björgun OR.



„Núna höfum við val því okkur hefur tekist að ná OR fyrir vind og ekki í sömu fjárþröng og þegar húsið var selt á sínum tíma. Því þarf að meta hvað sé best fyrir Orkuveituna.“