Will Ferrell vill að LeBron James bjóði sig fram til forseta

Bandaríski leikarinn Will Ferrell hefur miklar mætur á körfuboltamanninum LeBron James sem spilar nú með Cleveland Cavaliers í NBA-deildinni.



Will Ferrell gekk svo langt á aðdáun sinni á LeBron James að hann er farinn að tala fyrir því að LeBron James bjóði sig fram til forseta Bandaríkjanna.



Will Ferrell talaði um mögulegt forsetaframboð körfuboltahetjunnar þegar hann mætti sem gestur hjá Seth Meyers í þættinum Late Night.



Will Ferrell er einn vinsælasti leikari heimsins og hann er mikill körfuboltaáhugamaður. Honum finnst að LeBron James hafi allt til þess að bera til að vera góður framtíðarforseti bandarísku þjóðarinnar.



Það má sjá þetta í myndbandinu hér fyrir neðan.