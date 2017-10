Game of Thrones-stjarna trúlofast tónlistarmanni

Game of Thrones-stjarnan Sophie Turner og tónlistarmaðurinn Joe Jonas hafa opinberað trúlofun sína.



„Ég sagði já,“ skrifaði Turner við mynd sem hún birti á Instagram fyrr í dag af trúlofunarhring hennar.



Fjölmiðlar ytra segjast ekki vissir um hve lengi þau hafa verið saman en aðdáendur hafa þó velt vöngum yfir samskiptum þeirra eftir að þau sáust saman á tónleikum með bandarísku sveitinni Kings of Leon í Hollandi í nóvember í fyrra.



Sophie Turner er 21 árs gömul leikkona frá Bretlandi sem hefur slegið í gegn sem Sansa Stark í HBO-þáttunum Game of Thrones. Hún var aðeins fimmtán ára gömul þegar hún hreppt hlutverkið en í kjölfarið buðust henni hlutverk í nokkrum stórmyndum, þar á meðal X-Men.



Joe Jonas er er 28 ára gamall tónlistarmaður frá Bandaríkjunum. Hann varð fyrst þekktur í bræðrabandinu Jonas Brothers, ásamt bræðrum sínum Kevin og Nick. Bandið var lagt niður árið 2013 en árið 2015 steig Joe fram á sjónarsviðið í hljómsveitinni DNCE sem sendi frá sér smellinn Cake by the Ocean.