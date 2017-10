Stærsta rokkstjarna Japana til landsins

Japanska súperstjarnan Yosh­iki mun stoppa á Íslandi til að vera viðstaddur frumsýningu myndarinnar We are X í Bíói Paradís 21. október. Yoshiki er á miklu ferðalagi um Evrópu til að kynna myndina sem hefur fengið gríðarlega góða dóma. Myndin var frumsýnd á Sundance-kvikmyndahátíðinni í fyrra og hlaut verðlaun fyrir klippingu auk þess sem hún fékk lofsamlega dóma.



Stephen Kijak gerir myndina en framleiðandi er Passion Pictures sem gerði heimildarmyndirnar One day in September, sem fjallaði um morðin á 11 ísraelskum íþróttamönnum á Ólympíuleikunum 1972 í München og Searching for Sugarman sem sagði ótrúlega sögu Sixto Rodriguez.



Hljómsveitin X Japan hefur selt yfir 30 milljónir platna, og uppselt var á alla 18 tónleika hennar í Tokyo Dome tónleikahöllinni sem tekur rúmlega 55 þúsund manns í sæti.



Yoshiki er klassískt lærður píanóleikari, trommuleikari og sköpunarkrafturinn á bak við hljómsveitina, sem spilar sjónrænt rokk sem Japanir kalla Visual Kei, kemur frá honum.



Myndin fjallar að mestu um Yoshiki og ævi hans þótt einnig sé að sjálfsögðu rætt við hina meðlimina í hljómsveitinni. Saga hans einkennist af bæði sorg og gleði en faðir hans framdi sjálfsmorð þegar hann var aðeins 10 ára, tveir hljómsveitarmeðlimir féllu einnig fyrir eigin hendi og þá hefur hann þurft að fara í aðgerðir og glímir við gríðarlegan astma.



Hann birtist á forsíðu Vogue í októberútgáfu tímaritsins en það er í fyrsta sinn í 18 ára sögu þess sem karlmaður prýðir forsíðuna.



Yoshiki og söngvarinn Toshi stofnuðu X árið 1982. Þrátt fyrir að hafa reynt að finna annað nafn á hljómsveitina þá einfaldlega kom það ekki og því var ákveðið að halda nafninu. Hljómsveitin er nýbúin að ljúka við heimstúr þar sem alls staðar var uppselt.