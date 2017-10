Gullforði Íslands er geymdur í Lundúnum

Samkvæmt svari Seðlabanka Íslands við tölvupóstfyrirspurn minni þá er allur gullforði Íslands geymdur í Bretlandi og þannig hefur það verið síðan um eða fyrir seinna stríð. (1)



Gullforði þýska ríkisins var lengi vel allur geymdur utan landsteinanna (Bandaríkin, Bretland, Frakkland). Sovétógnin átti víst að vera skýringin. Vegna þrýstings frá þýskum almenningi var byrjað að flytja gullið aftur heim til Þýskalands árið 2013, sögusagnir voru um að gullið væri ekki lengur til. Helmingur gullsins á nú að vera kominn heim til Þýskalands. Hinn helmingurinn verður áfram geymdur í Bandaríkjunum og Bretlandi svo hægt sé að skipta gulli hratt í dollara eða pund ef neyðarástand skapast í þýska hagkerfinu. (2)

Maður spyr sig hvort það sé fullvalda ríki sem geymir allan gullforðann sinn utan landsteinanna?



Við lifum nú á tímunum korteri fyrir næsta hrun. Fasteignabóla, sterk króna, en hrunið mun samt koma að utan eins og síðast enda Evrópa og Bandaríkin ein skuldasúpa. Á rústunum þarf að rísa nýtt peningakerfi enda núverandi peningakerfi þannig hannað að þjóðríkin safna skuldum og auður jarðarbúa sogast á hendur örfárra með tímanum. Framtíðin verður annars heimur hinna ofurríku (1%) og hinna blásnauðu (99%).



Sennilega ganga flestar hugmyndir um nýtt peningakerfi út á það að afleggja seðlabanka í núverandi mynd og taka valdið af einkabönkum að búa til peninga. Af hverju ættu ríki heimsins að láta banka lána sér peninga gegn vöxtum? Af hverju er þetta fyrirkomulag í nærri öllum þjóðríkjum heims og hverjir stjórna þessum seðlabönkum? (3)



Í þessu nýja peningakerfi myndi ríkið eitt hafa vald til að búa til peninga og þetta yrðu skuldlausir peningar (ekki peningar sem þyrfti að borga til baka með vöxtum). Til að takmarka seðlaprentun og koma í veg fyrir verðbólgu væri æskilegt að peningaútgáfan hefði gull fyrir bakhjarl. (4)



Ég ímynda mér að þá sé nú betra að geyma gullið innan landsteinanna.



Það eru líka til hugmyndir um peningalaust hagkerfi þar sem allar vörur og þjónusta er ókeypis. Vinna fólksins er þá „peningarnir“, en í þess háttar „fullkomnum“ heimi ætti fólk að þurfa að vinna miklu minna heldur en það gerir í dag. Fólk ætti líka frekar að geta fundið sér starf við hæfi. (5)



Án efa hafa bæði módelin sína galla en það er ljóst að allt er betra en þetta skrímsli sem við búum við í dag eins og ég rakti í fyrri grein minni í Fréttablaðinu: „Peningakerfið er risavaxin svikamylla sem er að drepa allt líf á jörðinni.“



(1) Góðan daginn. Fyrirspurn mín er þessi. Hvar er gullforði landsins geymdur? Í Seðlabankanum? Kv. Sölvi.

Sæll Sölvi. Gullforði Seðlabankans er geymdur í Bretlandi. Kv. Stefán Jóhann Stefánsson.

Sæll Stefán. Það var einmitt það sem ég var búinn að heyra. Af hverju í ósköpunum er hann geymdur í Bretlandi? Kv. Sölvi.

Sæll Sölvi. Gullforðinn er hluti af gjaldeyrisforða. Annað í forðanum eru ýmis skuldabréf, einkum trygg skuldabréf erlendra ríkja. Gjaldeyrisforðinn er þannig ávaxtaður erlendis. Gullforðinn hefur verið nýttur í ákveðnum samningum erlendis með reglulegu millibili en þeir samningar hafa gefið af sér ákveðna ávöxtun. Gullforðinn hefur þannig verið geymdur erlendis í fjölmarga áratugi – frá því fyrir eða um síðari heimsstyrjöld. Bestu kveðjur, Stefán Jóhann Stefánsson ritstjóri skrifstofu seðlabankastjóra Seðlabanka Íslands Kalkofnsvegi 1.



Höfundur er tónlistarmaður og félagsliði.