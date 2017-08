Foo Fighters kom fram á Summer Sonic Festival í Tókýó í vikunni og voru Íslandsvinirnir með sérstakan leynigest.



Dave Grohl kallaði Rick Astley fram út á sviðið og tók hann lagið Never Gonna Give You Up, en Astley sló í gegn með lagið á áttunda áratugnum.



Þessi sérstaka útgáfa hefur vakið mikla athygli og þykir hún í raun vandræðaleg, ef marka má athugasemdakerfinu á YouTube.