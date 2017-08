Rebekka Sif frumsýnir myndband

Rebekka Sif Stefánsdóttir, tónlistarkona, gefur út sína fyrstu plötu fimmtudaginn 17. ágúst og af því tilefni gefur hún út tónlistarmynd við tiltillag plötunnar „Wondering“ sem er frumsýnt hér á Vísi.



Myndbandið við lagið var tekið upp á Hellisgerði í Hafnarfirði fyrir nokkrum vikum. „Það er fyndið að segja frá því að þrjár þýskar konur, túristar, tylltu sér á bekk rétt hjá okkur til að horfa á myndbandsupptökuna og sátu þar í allavega einn og hálfan tíma. Þær klöppuðu meira að segja inn á milli þegar ég stóð mig sérstaklega vel við að mæma lagið,“ segir Rebekka og hlær.



Lagið sjálft er líflegur poppsmellur sem Rebekka segir að fjalli um „kómísk samskipti“ tveggja einstaklinga sem fara á mis. „Ef þú hefur verið að hitta einhvern og liðið eins og ekki sé allt með felldu ættirðu að geta tengt við þetta lag,“ segir Rebekka og bætir við: „Það er svo þreytandi þegar manneskja neitar að horfast í augu við mann og viðurkenna hvað er að, að það verður að lokum fyndið.“ Rebekka segir að maður geti annað hvort varið orku í að eltast við manneskjuna eða hlegið að þessu öllu saman og jafnvel samið lag um samskiptin.



En hvað er fram undan hjá Rebekku? „Eftir útgáfutónleikana fer ég beint í það að pakka saman öllu dótinu mínu þar sem ég og kærastinn erum að flytja til Svíþjóðar í lok ágúst. Ég mun hefja söngkennaranám í byrjun september í Complete Vocal Institute sem ég er gífurlega spennt fyrir og síðan mun ég auðvitað halda áfram að semja, koma fram og skapa,“ segir Rebekka sem er spennt fyrir komandi tímum.



Á plötunni eru ellefu lög sem hún samdi yfir fimm ára skeið. Hún segist sjálf hafa samið öll lögin en Aron Andri Magnússon samdi auk þess með henni lögin Wondering og The One Who Gets Away. Þá samdi Sindri Snær Thorlacious lagið Disappear sem Rebekka samdi textann við.



Myndbandið má sjá í spilaranum hér að neðan. Gunnjón Gestsson og Orri Snær Karlsson sáu um gerð myndbandsins og þá spila þeir Aron Andri Magnússon, Sindri Snær Thorlacius, Daniel Alexander Catcart-Jones og Arnór Sigurðsson með henni. Arnór sá um upptökustjórn og hljóðblöndun.