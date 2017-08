Wonder Woman sigursæl á Teen Choice Awards

Teen Choice Awards voru haldin í Galen Center í Los Angeles í gær. Söngkonan Miley Cyrus fékk heiðursverðlaun hátíðarinnar, Ultimate Choice Award, en kosningin í öllum flokkum fer fram á netinu.



Beauty and the Beast fékk ein verðlaun og Emma Watson fékk einnig verðlaun sem hlutverk sitt í endurgerðinni af þessari fallegu teiknimynd. Leikkonan var einnig verðlaunuð fyrir hlutverk sitt í dramakvikmyndinni The Circle.



Það kom fáum á óvart að kvikmyndin Wonder Woman var valin besta spennumyndin hjá unga fólkinu en Chris Pane og Gal Gadot voru líka bæði verðlaunuð fyrir sitt hlutverk í myndinni. Chris Pratt og Zoe Saldana fengu verðlaun fyrir hlutverk sín í Guardians of the Galaxy Vol. 2.



Chris Pratt fékk innilegt faðmlag frá Stranger Things leikkonunni Millie Bobby Brown á sviðinu í gær. GETTY

Körfuboltaleikmaðurinn Stephen Curry og fimleikadrottningin Simone Biles voru valin best í flokki íþrótta. Í tónlistarflokkunum fengu Harry Styles, Ariana Grande, Beyoncé, Fifht Harmony, Calvin Harris og fleiri.



Zac Efron var valinn besti gamanleikarinn fyrir hlutverk sitt í Baywatch. Ellen DeGeneres hlaut verðlaunin besta gamanleikkonan fyrir talsetningu sína í Finding Dory sem var valin besta teiknimyndin á verðlaunahátíðinni í gær. Ellen fékk einnig verðlaun sem besti sjónvarpspersónuleikinn fyrir þætti sína The Ellen DeGeneres Show. Netflix þættirnir Riverdale fengu titilinn besti dramasjónvarpsþátturinn.