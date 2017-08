Future með tónleika á Íslandi í október

Rapparinn Future heldur tónleikar í Laugardalshöllinni þann 8. október en þetta kemur fram í tilkynningu frá Senu Live.



Emmsjé Gauti og Aron Can munu hita upp fyrir kappann. Future hefur unnið með mörgum þekktum listamönnum líkt og Drake, The Weeknd og Rihönnu.



Hann á mörg vinsælustu lög heims í dag og má þar nefna Selfish, Move That Dope, Turn on the Lights, Jumpman og Mask Off.



Í febrúar gaf hann út tvær nýjar plötur með viku millibili sem heita FUTURE og HNDRXX. Þær fóru beint í fyrsta sæti á Billboard 200 listanum og er þetta í fyrsta skipti sem tónlistarmaður nær tveimur plötum í röð á topp listans.



Tvö verðsvæði verða á tónleikana. Það mun kosta 9.990 krónur í stæði en númerað sæti kosta 14.990 krónur.



Miðasala hefst föstudaginn 25. ágúst kl. 10:00 á tix.is. Forsala Senu Live fer fram einum sólarhring áður, fimmtudaginn 24. ágúst kl. 10:00. Fá þá allir sem eru skráðir á póstlista Senu Live sendan póst með tengli sem gerir þeim kleift að kaupa miða samstundis, degi áður en almenn sala hefst.