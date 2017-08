Ágústspá Siggu Kling - Nautið: Þér finnst að hjartað þitt sé að springa

Elsku Nautið mitt, þú hefur svo stórt hjarta og það rúmast svo margir í því, en það kemur fyrir að þér finnst að hjartað þitt sé að springa vegna þess að þér finnst þú þurfir að gæta og passa þá sem búa þar. Þú dettur ofan í það að hafa áhyggjur af flestöllu ástandi í heiminum og hefur svo hjartahlýja orku að þig langar til að bæta líf allra og hjálpa þeim sem eiga erfitt.



Þegar þér tekst ekki að vera Guð almáttugur þá ferðu að efast um þitt eigið gildi og missir kraftinn þinn til að framkvæma þá góðu hluti sem þú ert svo sannarlega fær um. Þér á eftir að detta í hug að þú viljir breyta öllu, flytja jafnvel til útlanda og búa á heitum stöðum, en undirstaða þín er fólkið þitt svo þú munt ekki þola það lengur en í þrjár vikur!



Þú notar pískinn á þig til að halda áfram svo að batteríin klárast oftar en þú vilt viðurkenna, en ég veit þú þrífst best undir álagi og nærð dásamlegum árangri sem öðrum væri nær ómögulegt að ná undir sömu kringumstæðum. Þú huggar þig of oft með mat og víni, svo hjá þér er það yfirleitt annaðhvort eða.



Það eru svo margir sem eru skotnir í þér, bæði fyrir að vera manneskja og kynvera en þú átt erfitt með að trúa því hversu ótrúlega sexý þú ert. En þú þolir alls ekki höfnun og hleypur frekar heim til þín og læsir en að taka áhættu í ástalífinu. Ef þú hefur lent í því að skilja við ástina þá hugsarðu þig allt of mikið inn í gamlar aðstæður. Það sem kemur fyrir þig ef þú ert á lausu, elskan mín, er að þú finnur þig verða skotinn í persónu svipaðri þeirri og hefur áður verið í lífinu þínu, en það mun ekki ganga, það er alveg ljóst.



Ég sá tilvitnun í mæta konu á forsíðu tímarits um daginn og þar stóð „ég skildi við sjálfa mig“. Þetta eru sterk skilaboð til þín, núna skaltu bara fara úr hamnum alveg eins og köngulóin íslenska gerir, og segja skilið við það sem er að hamla þér því þú hefur svo sannarlega kraftinn og allt að bera til að gera það núna. Í kortunum þínum er ólýsanleg gleði og þú átt eftir að finna þegar þú skilur við þig að þú ert hamingjusamasta manneskja sem þú þekkir.



Þú fæddist svo tært og einlægt og þér var kennt að vera svo stillt og prútt en nú endurskipuleggurðu orkuna þína og næstu mánuðir gefa þér besta tíma ársins, þó að sjálfsögðu munu einhverjir verða þér erfiðir, en auðvelt fólk kennir þér ekkert hvort sem er.



Setningin þín er: I‘m on the top of the world (The Carpenters)



Fræg Naut: Aron Einar Gunnarsson fyrirliði íslenska knattspyrnulandsliðsins, Hannes Þór Halldórsson markvörður, Ari Freyr Skúlason landsliðsmaður, Svali Kaldalóns fjölmiðlamógúll, Guðrún Veiga Guðmundsdóttir, rithöfundur og latikokkur, Ellý Ármanns fjölmiðlakona, Friðrik Þór Friðriksson leikstjóri, Valtýr Björn Valtýsson íþróttafréttamaður, Ólafur Ragnar Grímsson forseti, Álfheiður Ingadóttir þingkona, Halldór Laxness, rithöfundur og skáld, Rúnar Freyr Gíslason leikari, Garðar Thor Cortes söngvari, Helga Möller söngkona, Katrín Tanja Davíðsdóttir crossfit-meistari, Nanna Bryndís Hilmarsdóttir söngkona, Pétur Jóhann Sigfússon, Addi Exos dj-snillingur, Davíð Rúnar Bjarnason, boxari.