Leikarinn Andy Serkis er líklegast best þekktur fyrir að leika Gollum í Lord of the Rings myndunum. Þáttastjórnandinn Stephen Colbert fékk Andy í heimsókn og plataði hann til þess að lesa upp tvö tíst sem Gollum/Sméagol sjálfur.



Eftir að Serkis lék Gollum hefur hann margsinnis leikið tölvuteiknaðar persónur og nú síðast apann Ceasar í nýju Planet of the Apes myndunum. Sé spólað aðeins aftur á bak í myndbandinu hér að neðan má sjá hvernig sá leikur gengur fyrir sig.