ONE hreyfingin byggir upp samfélag í Lóni

Hreyfingin ONE, sem samkvæmt lýsingu á lokaðri heimasíðu hennar vill byggja upp sjálfbært samfélag sem nýtir sér nýjustu tækni í búskap og sýndarveruleika, stefna að uppbyggingu hótels og frumkvöðlasamfélags í Lóni í Austur-Skaftafellssýslu. Lögfræðingurinn og fjárfestirinn Áslaug Magnúsdóttir er meðal aðstandenda hreyfingarinnar. Þetta herma heimildir Fréttablaðsins.



Áslaug er best þekkt sem stofnandi og fyrrverandi framkvæmdastjóri tískufyrirtækisins Moda Operandi. Samkvæmt heimildum blaðsins hefur bandarískur fjárfestir einnig aðkomu að verkefninu.



Samfélagið yrði í Lóni á Suðausturlandi. vísir/vilhelm

Áslaug vildi ekki tjá sig um málið þegar eftir því var leitað, en Páll Róbert Matthíasson, forseti bæjarstjórnar og formaður skipulagsnefndar Hornafjarðar, staðfesti að hún hefði keypt land í Lóninu. Áformin hafi þegar komið óformlega á borð sveitarfélagsins.



„Það er ekki búið að taka neinar sérstakar ákvarðanir. Það er bara verið að skoða þetta. Þessi kona var að kaupa jörð þarna upp frá en það er ekki komið neitt formlegt frá þeim ennþá. Þetta eru einhverjar hugmyndir sem hún hefur en annað er ekkert staðfest,“ segir Páll Róbert.



Sett hefur verið upp læst heimasíða um verkefnið, eins og áður segir. Þar segir að ONE sé hreyfing á Íslandi sem muni koma upp svokölluðu „ONE living samfélagi“ með íbúðum, sameiginlegum rýmum, viðskiptahraðli og hóteli.



Á síðunni kemur fram að framtíðarsamfélagið verði byggt upp á Suðausturlandi. Þar verði nýjasta tækni nýtt, bæði sýndarveruleiki og tækni til landbúnaðar. ONE muni bjóða samfélag fyrir þá sem leita að vellíðan, sjálfsbetrun og skilningi á öllum sviðum lífsins. ONE verði miðstöð sköpunar og nýsköpunar og muni bjóða upp á eins árs viðskiptahraðal fyrir efnileg nýsköpunarfyrirtæki. Fyrirtækin muni njóta frábærrar aðstöðu á svæðinu og geti átt í samskiptum við ráðgjafa, fyrirlesara og aðra sérfræðinga úr samfélagi ONE.



Fram kemur á síðunni að skrifstofur hreyfingarinnar séu meðal annars á Háteigsvegi í Reykjavík, í New York og Miami.