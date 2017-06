Porsche 911 og Macan skora hæst

„Topp upplifun og ánægja viðskiptavinanna er aðal markmið okkar og því líður okkur best í fyrsta sæti,“ var haft eftir Oliver Blume, hjá Porsche, þegar niðurstaða lá fyrir í hinni árlegu úttekt bandaríska markaðsrannsóknarfyrirtækisins J.D. Power and Associates nú á dögunum.



Til grundvallar valinu á hverju ári liggur rannsókn, sem snýst um úttekt á áreiðanleika og gæðum bíla á Bandaríkjamarkaði. Hún hefur verið framkvæmd af sama fyrirtæki, samfellt í 31 ár. Könnunin er mjög viðamikil og að þessu sinni komu 77.000 bandarískir bílaeigendur að valinu.



Lagðar eru fyrir spurningar sem lúta að hvorki fleiri né færri en 233 atriðum í rekstri bílsins. Í pottinum voru 243 bíltegundir frá 33 framleiðendum. Gleðilegasta niðurstaðan fyrir Porsche að þessu sinni er sú að í sjötta skipti í röð, hlýtur Porsche 911 fyrsta sætið í sínum flokki. Þá festir Porsche Macan sportjeppinn sig enn frekar í sessi í könnuninni og trónir á toppnum í þriðja skipti í röð.



Gögn sem fengust við samantekt rannsóknargagna gáfu J.D. Power and Associates einnig tækifæri til að meta bílasmiðjurnar sjálfar. Þar tóku bílasmiðjur Porsche í Leipzig, þar sem Cayenne, Macan og Panamera eru framleiddir, gull medalíuna. „Útkoman og velgengni Porsche, nú sem fyrr, byggir alfarið á ánægju kaupendanna,“ segir Oliver Blume.



„Þessar viðurkenningar eru staðfesting á því að okkar þróunarvinna og ströngu gæða- og hönnunarstaðlar eru að skila sér alla leið til kaupenda og birtast í einstakri akstursupplifun og ánægju. Til þess er líka leikurinn gerður.“