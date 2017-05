Ekki þurrt auga í húsinu þegar Totti kvaddi | Myndband

Francesco Totti lék um helgina sinn síðasta leik með uppeldisfélaginu AS Roma á lokadegi tímabilsins á Ítalíu um helgina.



Totti, sem er fertugur, var aðeins sextán ára þegar hann lék sinn fyrsta leik fyrir félagið og hefur spilað með AS Roma í samtals aldarfjórðung.



Hann kom inn á sem varamaður þegar Roma vann 3-2 sigur á Genoa. Reiknað er með því að hann fái ábyrgðarstöðu á skrifstofu félagsins en það hefur þó ekki verið staðfest, né heldur útilokað að hann haldi áfram að spila með öðru félagi.



Það var tilfinningaþrungin stund á Ólympíuleikvanginum í Róm í gær er 70 þúsund stuðningsmenn Roma kvöddu hetjuna sína, líkt og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan.



Hér, á heimasíðu BBC, má lesa nánar um feril Francecso Totti með AS Roma.







È stato bellissimo: torna con gli occhi e il cuore a ieri e riguarda la cerimonia del #TottiDay all'Olimpico



https://t.co/ydNGSzN2DZ pic.twitter.com/P4lj8PZ3Bw

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 29, 2017