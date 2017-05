Sjáðu sturlað mark Emre Can | Myndband

Emre Can tryggði Liverpool sigur á Watford í ensku úrvalsdeildinni í gær með stórkostlegu marki. Lokatölur 0-1, Liverpool í vil.



Það stefndi allt í markalausan fyrri hálfleik en í uppbótartíma hans tók Can til sinna ráða.



Þegar tvær mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í fyrri hálfleik klippti hann boltann glæsilega í netið eftir sendingu frá Lucas Leiva.



Magnað mark hjá Þjóðverjanum og svo sannarlega eitt af mörkum tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni.



Markið var líka afar mikilvægt en með sigrinum styrkti Liverpool stöðu sína í baráttunni um Meistaradeildarsæti.



Markið glæsilega hjá Can má sjá í spilaranum hér að ofan.