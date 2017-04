Gleði frá Dolly Parton

Valgerður Guðnadóttir söngkona hefur í nóg að snúast þessa dagana við að leikstýra söngleiknum, Nine to Five.

Nemendur í söngleikjadeild Söngskóla Sigurðar Demetz hafa staðið í ströngu undanfarna daga við æfingar á söngleiknum Nine to Five sem Dolly Parton gerði ógleymanlegan á sínum tíma. Valgerður Guðnadóttir söngkona er leikstjóri verksins. Hún segir söngleikinn ótrúlega fjörugan og skemmtilegan en þetta sé í fyrsta skipti sem hann er settur á svið á Íslandi. „Öll lög og textar eru eftir Dolly Parton en Þór Breiðfjörð söngvari hefur gert glænýja þýðingu á þeim ásamt Karli Pálssyni.

Þetta er fjórða starfsár söngleikjadeildarinnar sem hefur sett upp nokkra frábæra söngleiki. „Núna langaði okkur að gera stóra uppfærslu þar sem konur væru fjölmennar. Það eru tuttugu nemendur í söngleikjadeildinni, meirihluti konur þótt strákum sé alltaf að fjölga,“ segir Valgerður. „Okkur fannst þetta verk henta vel fyrir deildina auk þess sem það er stórskemmtilegt. Margir muna eftir bíómyndinni Nine to Five og þótt hún hafi komið út árið 1980 og sé að mörgu leyti barn síns tíma þá stendur hún alveg fyrir sínu. Það er mikið líf og fjör á skrifstofu Sameignar, eins og við köllum fyrirtækið í sýningunni. Fjóla, Dóra Lín og Sissa vilja finna leið til að ná sér niðri á fordómafulla, sjálfselska karlrembusvíninu Friðjóni sem er yfirmaður þeirra. Þótt tímarnir hafi breyst frá árinu 1980 erum við enn að berjast við launamun kynjanna og verkið er því hárbeitt ádeila á misréttið,“ útskýrir Valgerður.



Samstarf við fjölbraut



Söngleikurinn verður settur upp í Fjölbrautaskólanum í Ármúla en ástæðu þess má rekja til upphafs að samstarfi. Næsta vetur geta nemendur í söngleikjadeildinni tekið allt að fjórðung eininga til stúdentsprófs í skólanum. Það er í fyrsta skipti sem boðið er upp á slíkt nám í framhaldsskóla og eykst þar með val nemenda. „Þetta eykur möguleika nemenda til mikilla muna. Deildin okkar hefur mikla sérstöðu þar sem hún er sú eina sinnar tegundar á Íslandi, nú fær hún að springa enn frekar út,“ segir Valgerður sem er upphafsmaður söngleikjadeildarinnar ásamt Þór Breiðfjörð og Jóhönnu Þórhallsdóttur.



„Við erum með harðduglega nemendur því þeir sauma búninga, gera leikmynd auk þess að leika og syngja. Við fengum Auði Snorradóttur til að aðstoða okkur við dansa og hreyfingar í nokkrum atriðum og ljósahönnun er í umsjá Jóhanns Bjarna Pálmasonar. Ég dáist að því hvað nemendur eru fjölhæfir og geta gengið í hin ýmsu störf. Það hefur verið sívaxandi áhugi á söngleikjadeildinni, rétt eins og það er mikill áhugi í þjóðfélaginu fyrir söngleikjum sem settir eru á svið hér á landi. Við verðum með inntökuprufur í lok maí en þær eru alltaf vel sóttar,“ útskýrir Valgerður. „Námið er mjög góður undirbúningur fyrir frekara nám í leiklist, söng eða söngleikjum. Nokkrir nemendur okkar eru núna í mjög góðum skólum erlendis og aðrir á leiðinni til Englands. Þetta er því frábær leið til að þjálfa sig í söngleikjaforminu sem er söngur og leikur á sviði.“



Valgerður, Þór Breiðfjörð og nemendur söngleikjadeildar sem koma að sýningunni. MYND/STEFÁN

Valgerður og Þór eru bæði söngmenntuð og hafa mikla reynslu af söngleikjum. Nemendur í söngleikjadeildinni eru á aldrinum 16 ára og upp í þrítugt. „Þetta er krefjandi nám og það þarf að vera ákveðinn þroski í röddinni. Nemendur henda sér beint í djúpu laugina með því að koma á svið og syngja en söngleikir spanna mjög breitt tónlistarsvið,“ segir Valgerður.



Sjóðheitur tangó



Á undanförnum árum hefur Valgerður sinnt kennslunni í Söngleikjadeildina ásamt mörgum öðrum verkefnum en hún ætlar í leyfi næsta vetur til að sinna öðrum áhugamálum. „Leik- og söngkonan Jana María Guðmundsdóttir leysir mig af á meðan,“ segir hún. „Ég var svo heppin að fá starfslaun listamanna í eitt ár í fyrsta skipti en það er mikill heiður. Ég verð með tónleika næsta vetur og flyt meðal annars lög af plötu sem ég gaf út árið 2010 en einnig mun ég syngja með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þá fer ég sömuleiðis með til Færeyjaverk eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson sem heitir Völuspá,“ segir Valgerður en hún fer með eina hlutverkið í sýningunni ásamt kór og hljómsveit.



„Síðan hef ég verið að stúdera argentínskan tangó og músíkina í kringum dansinn. Ég er í kvartett sem kallast Kurr en við flytjum djass, gömul dægur- og þjóðlög og svo höfum við verið að taka sjóðheitan tangó. Við verðum með tónleika í ágúst og aftur næsta vetur. Einnig stendur til að setja upp tangódagskrá með Bjarna Þór Jónatanssyni píanóleikara og fleiri tónlistarmönnum,“ segir Valgerður. „Mig langar mikið að skella mér til Argentínu og læra tangó. Ég kynntist Snorra Sigfúsi Birgissyni sem er eldheitur áhugamaður um tangó og er að spá í að biðja hann að taka mig á tangónámskeið. Ég er mikill dansari og finnst þetta afar spennandi,“ segir söngkonan sem er óhrædd við að takast á við nýja hluti.



Sýningar í næstu viku



Valgerður hefur mikið sungið á undanförnum árum, bæði á tónleikum, í Óperunni og leikhúsunum. Hún var síðast með hlutverk í Rakaranum frá Sevilla þar sem hún fór með hlutverk Bertu. Hún var aðeins 18 ára þegar hún fór með hlutverk Maríu í West Side Story í Þjóðleikhúsinu en þá hafði hún áður farið með hlutverk Maríu Magdalenu í Jesus Christ Superstar. Valgerður hlaut Grímuna, Íslensku leiklistarverðlaunin, sem Söngvari ársins 2009 fyrir hlutverk sitt sem María í Söngvaseiði. Hún stundaði nám við Söngskólann í Reykjavík hjá Ólöfu Kolbrúnu Harðardóttur en að því loknu stundaði hún söngnám í Guildhall School of Music and Drama í London.



Þegar Valgerður er spurð hvernig helginni verði varið, svarar hún: „Ég verð á fullu við undirbúning Nine to Five en sýningar verða 26. og 27. apríl í salnum í Ármúlaskóla. Söngleikurinn hennar Dollyar Parton gengur fyrir öllu núna,“ segir hún.

Þess má geta að bíómyndin Nine to Five var ákaflega vinsæl og hlaut nokkur verðlaun á sínum tíma. Með aðalhlutverkin fóru auk Dollyar Jane Fonda og Lily Tomlin. Dolly Parton er 71 árs og er enn á fullu í tónlist.