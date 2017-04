Skoða meint áreiti dæmds kynferðisbrotamanns á samfélagsmiðlum

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til skoðunar ásakanir á hendur karlmanni á þrítugsaldri, dæmdum kynferðisbrotamanni, þess efnis að hann hafi áreitt stúlkur í gegnum samfélagsmiðla að undanförnu. Hann var árið 2013 sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn nokkrum stúlkum.



Þetta staðfestir Grímur Grímsson yfirlögregluþjónn í samtali við fréttastofu. „Án þess að svara neinu til um einstakling þá höfum við fengið ábendingar um mann sem hefur verið að setja sig í samband við ungar stúlkur á netinu og við höfum fylgt því eftir,“ segir hann.



„Þetta er ábending, ekki kæra, og við förum þá leiðina til þess að skoða málið. En það er verið að skoða hvort það kunni að vera um refsiverða háttsemi að ræða,“ bætir Grímur við, aðspurður um hvernig brugðist sé við slíkum ábendingum.



„Get sent þér mynd af öllu nema andlitinu"

Skjáskot af samtali á milli stúlku og manns hefur gengið um samfélagsmiðla að undanförnu, en stúlkan segist fullviss um að um sé að ræða þennan tiltekna mann. Í samtalinu segist maðurinn meðal annars vilja senda stúlkunni myndir af sér berum.



Fleiri konur segjast í athugasemdakerfum hafa fengið sambærileg skilaboð frá manninum, og taka fram að hann komi fram undir ýmsum nöfnum á samfélagsmiðlum.



„Ertu til í að taka mig að þér sem þinn þjón/þræl?“ segir meðal annars í skjáskotinu. „Get sent þér mynd af öllu nema andlitinu. þó það sé fallegt þá, get ég ekki farið alveg i þann pakka haha,“ segir jafnframt.



Maðurinn hefur verið sakfelldur meðal annars fyrir að hafa sett sig í samband við ungar stúlkur á samskiptasíðum á netinu, áreitt þær og fyrir nauðgun.