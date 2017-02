Einn fallegasti bíllinn á evrópska markaðnum er Renault Talisman samkvæmt áliti Samtaka evrópskra bílaframleiðenda. Nú hefur Talisman bætt á sig enn einni skrautfjöðurinni því nýlega kusu samtök leigubílstjóra í Frakklandi (France’s L’Officiel du Taxi) Talisman fagurfræðilega lang ánægjulegasta bíl atvinnugreinarinnar (the trade’s most ‘aesthetically pleasing’ car).



Frá þessu var nýlega greint í tímariti leigusbílstjóra þar í landi þar sem bornir voru saman átján mismunandi bílar sem uppfylla vel þarfir leigubílstjóra og rekstraraðila, t.d. leigubílafyrirtækja sem hafa fjölda bíla í rekstri.



Renault Talisman hefur mikið verið verðlaunaður frá því hann kom fram á sjónarsviðið og til dæmis var hann kosinn fegursti bíll ársins á International Automotive Festival. Þ´+a var hann einnig kosinn "Business car of the year 2017" í Danmörku.



Ekki er hann síđri í langbaksútfćrslu.