Elsku steingeitin mín, mikið afskaplega finnst mér mikið varið í þig. "Þú hefur svo margt til að bera þó að þú viljir það ekki endilega með öðrum „share-a“. Sú manneskja getur verið örugg sem á vin í steingeitardeildinni.



Sonur minn er steingeit, við höfum aldrei rifist en hann segir: "þú þarft að kunna leikinn" og þá er hann að meina að láta ekki út úr sér það sem særir aðra, eða búa til leiðindi og þar með talið slúður. Ég elska að læra þennan leik. Þetta er stórt tímabil sem þú ert að fara inn í og finnur hversu margir hlutir í kringum þig ná til þín. Þú finnur að það eru litlu hlutirnir sem gera þína hamingju.



Þú áttar þig á því að gera bara eitt í einu, þá gengur allt sem þú gerir svo miklu miklu betur. Þú finnur að þú verður miklu rólegri yfir hlutum sem settu þig á hliðina ekki alls fyrir löngu. Það er eins og þú hafir þroskast um nokkur ár síðustu 3-6 mánuði. Af því að þú ert farin að meta sjálfa þig og það sem þú gerir miklu betur. Og næstu mánuði margfaldast þessi orð mín og gefa þér enn þá betri útkomu.



Ástin er alltaf jafn mikilvæg og ef þú ert á lausu, hjartað mitt, þá skalt þú ekki velja þér ástarfélaga sem breytir þér heldur bætir þig. Ekki get ég séð að það sé nokkuð stress í ástinni hjá þér. Vertu bara alveg viss um að þetta sé ást en ekki þráhyggja. Í vinnu er allt að ganga ágætlega, þér finnst alltaf að það mætti ganga betur. Það er sjaldgæft að þú sért sátt við árangurinn, þar af leiðandi getur þú verið dálítið á undan sálinni þinni.



Þú ert fyrirmynd svo marga, hörkudugleg í því sem þú nennir. Og ef vinnan gefur þér ekki gleði þá skaltu prófa að gefa vinnunni gleði. Kauphækkun er svo sannarlega inni í tíðninni þinni, en yfirmaðurinn þinn veit að sjálfsögðu ekki hvað þú ert að hugsa. Eins og þú ert sterk þá hræðistu stundum höfnun en þú færð kauphækkun og enga höfnun. Annars skal ég éta hattinn minn.



Mottó – less is more



Frægar Steingeitur: Guðjón Pétur Lýðsson markakóngur, Svava Johansen í Sautján, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, dr. Kristín Ólafsdóttir og Davíð Oddsson, Jón Gnarr, Elvis Presley, Gunnar Þórðarson, Tómas Guðbjartsson læknahetja, Lovísa Tómas, Dorrit Moussaieff forsetafrú, Þuríður Blær Jóhannsdóttir, leikkona og Reykjavíkurdóttir, Jesús og Simmi á Fabrikkunni, Óttar Proppé.